El descargo de Enrique Torres tras el sobreseimiento de Andrea Del Boca en la justicia

"A mi cuñada, Andrea Del Boca, la Justicia la declaró inocente de todos los cargos. Nueve años después. Nueve años robados. Nueve años de carrera arruinada. Nueve años de dolor, angustia y calumnias. La telenovela que usaron de excusa siempre estuvo en poder del Estado. La auditoría fue clara: cada peso estuvo en su lugar", comenzó Enrique, en un posteo que compartió en sus redes sociales, al referirse a la decisión de la justicia, que se conoció a fines de septiembre.

"Los dos actores que declararon a la prensa que habían firmado recibos por más dinero del que cobraron, cuando comparecieron ante el juez, se “hicieron en los pantalones” y no pudieron mantener la mentira. Se desmoronaron: cobraron lo que decía en los recibos. Punto. Los periodistas que la llamaron “chorra” o “ladrona” son exactamente eso: mierda".

"Y la mierda, aunque se pinte de colores, sigue oliendo a lo que es. Esa escoria se merece la suerte que, seguramente, tendrá. Mi suegro murió de tristeza viendo cómo la destrozaban para ganar rating barato o unos pocos seguidores. Eso no se olvida. Pasaron 9 años para que se supiera lo obvio: que Andrea siempre fue inocente. Algunos dirán que se hizo justicia. Yo digo que no: cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Pero es lo que hay. Ahora todos deberemos andar con cuidado: los carroñeros andan sueltos y a la búsqueda de otra víctima", cerró Torres, quien fue autor de muchas de las novelas que supo protagonizar Del Boca.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL A FAVOR DE ANDREA

Andrea enfrentó un proceso judicial iniciado en 2019 que se extendió hasta la actualidad. Y tras enterarse de la decisión del tribunal, se expresó a través de una publicación en sus historias de Instagram. L hizo con un sentido mensaje en el que destacó su inocencia, por sobre todas las cosas.

25 de septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, "hoy se hizo justicia", comenzó la actriz en su red social, donde es seguida por más de 150 mil personas. Y agregó: "El TOCF N° 7 otorgó mi absolución". Al escuchar el veredicto no pudo contener las lágrimas y su felicidad se reflejó en su mirada. Sin dudas, esta determinación le permitirá limpiar su imagen después de haber recibido durante mucho tiempo una serie de críticas, comentarios negativos y acusaciones en su contra.