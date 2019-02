Es que después de una ceremonia que no contó con la mayoría de las figuras, las críticas estallaron ya que desde la organización se decidió no dalres micrófonos a los ganadores por lo que ninguno pudo decir lo que pensaba. La idea fue no tener discursos críticos por la mala situación que atraviesa la industria después de los tarifazos aunque algunos se las arreglaron para dejar en claro que de esta manera el teatro está en riesgo.

Los integrantes de Séptimo fuego, representantes de un centro cultural local, cuando subieron al escenario desplegaron una bandera con la leyenda: “Tarifazo, teatro en riesgo”. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado donde cuestionó duramente esa medida.

“Los premios a la labor actoral y a la producción artística en cualquiera de sus ramas tienen como característica contar con algunos minutos para agradecer o dirigir unas palabras al público, esto ha sido así desde siempre. Es quizá el verdadero premio, tener la oportunidad actores, directores, técnicos y productores de expresarnos desde quienes somos y dejar atrás por un momento la ficción. Nunca nadie, en estos actos, nos obligó a callar porque es sabido que no hay mal en decir lo que se piensa, aunque la historia de nuestro país dé cuenta de que por esta misma razón fuimos desaparecidos.Esta vez, alejados de la sensibilidad, la cultura o apenas el respeto básico, los Premios Estrella de Mar se visten de la imposición de nuestro silencio en una grosera muestra de temor oficial. Porque sólo es el miedo el que puede aconsejar tan mal. Y sólo tiene miedo quien se sabe culpable”, comunicaron.

— Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) 12 de febrero de 2019

Otro de los que se quejó por el silencio impuesto fue el reconocido productor Pablo Culell quien fue durísimo y lo ejemplificó con el caso de Nacha Guevara. “Una de las personas más inteligentes y talentosas del espectáculo argentino como Nacha Guevara es reconocida (con justicia) por su trayectoria y le quitan al público la posibilidad de escucharla”, reclamó.

Y fue por más: “¿Qué cráneo decidió esto en #EstrellaDeMar2019?”, se preguntó, y exigió: “Que renuncie”. Carlos Rottemberg, uno de los productores más antiguos en La Feliz, también se expresó indigando en las redes, al igual que Marcelo Cosentino quien se quejó porque además no pasaron ninguna imagen de las obras ternadas. “¿Quién organiza esto”, se preguntó sumándose a las críticas al premio.i