Durante el intercambio con los periodistas, la cantante reconoció que nunca imaginó llegar a una instancia judicial contra alguien con quien había mantenido una relación sentimental. “Es alguien que yo he querido mucho. Jamás pensé estar en esta situación, es una pesadilla”, manifestó.

Consultada sobre cómo vivió el encuentro con su expareja, explicó que intenta aferrarse a los recuerdos positivos del vínculo, aunque reconoció que hubo situaciones que derivaron en el conflicto y en la posterior intervención judicial.

Qué dijo sobre la relación con Leandro García Gómez

“No a la violencia”, expresó la cantante al finalizar su declaración ante la Justicia.

Fernández también definió el vínculo como una relación tóxica. Sin embargo, al ser consultada sobre si se consideraba víctima de lo ocurrido, respondió: “No me siento víctima porque siento que fui parte también de todo este proceso. Responsable”.

En ese sentido, intentó describir cómo fueron escalando los conflictos durante la relación: “Fueron discusiones que fueron creciendo desde una mala palabra hasta un empujón. No sé cómo explicarlo”.

Por otra parte, confirmó que no volvió a tener contacto con García Gómez desde los episodios denunciados. También señaló que no solicitó medidas para impedir que él estuviera presente durante su declaración.

“Estoy pasándola mal, triste. Nunca pensé que esta película de terror iba a existir en mi vida”, expresó. Y agregó: “Nunca hice esto, es algo que me supera totalmente”.

Antes de retirarse, Fernández agradeció la presencia de quienes se acercaron para acompañarla durante la jornada. “Valoro cada segundo, estar viva, y les agradezco también por estar acá presentes”, concluyó.