La artista declaró este martes en el juicio contra Leandro García Gómez por los hechos denunciados en octubre de 2025. A la salida, habló sobre el difícil momento que atraviesa.
La cantante Lourdes Fernández declaró este martes, ante la Justicia en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado en una causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. A la salida de la audiencia, la integrante de Bandana habló con la prensa y expresó su angustia por el proceso judicial: “Estoy muy triste. Realmente, que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es muy triste”.
La artista se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su madre, Mabel. El debate busca esclarecer los hechos ocurridos en octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo. García Gómez permanece detenido con prisión preventiva.
Al finalizar su declaración, Fernández se refirió al acompañamiento que recibió durante el proceso y destacó la respuesta de la Justicia. También manifestó su deseo de que otras personas que atraviesan situaciones similares puedan recibir la misma atención.
“Me encantaría también que lo hagan con mujeres y hombres que no la están pasando bien”, sostuvo. Luego, resumió su postura con un mensaje contundente: “No a la violencia, es lo único que tengo para decir”.
Durante el intercambio con los periodistas, la cantante reconoció que nunca imaginó llegar a una instancia judicial contra alguien con quien había mantenido una relación sentimental. “Es alguien que yo he querido mucho. Jamás pensé estar en esta situación, es una pesadilla”, manifestó.
Consultada sobre cómo vivió el encuentro con su expareja, explicó que intenta aferrarse a los recuerdos positivos del vínculo, aunque reconoció que hubo situaciones que derivaron en el conflicto y en la posterior intervención judicial.
Fernández también definió el vínculo como una relación tóxica. Sin embargo, al ser consultada sobre si se consideraba víctima de lo ocurrido, respondió: “No me siento víctima porque siento que fui parte también de todo este proceso. Responsable”.
En ese sentido, intentó describir cómo fueron escalando los conflictos durante la relación: “Fueron discusiones que fueron creciendo desde una mala palabra hasta un empujón. No sé cómo explicarlo”.
Por otra parte, confirmó que no volvió a tener contacto con García Gómez desde los episodios denunciados. También señaló que no solicitó medidas para impedir que él estuviera presente durante su declaración.
“Estoy pasándola mal, triste. Nunca pensé que esta película de terror iba a existir en mi vida”, expresó. Y agregó: “Nunca hice esto, es algo que me supera totalmente”.
Antes de retirarse, Fernández agradeció la presencia de quienes se acercaron para acompañarla durante la jornada. “Valoro cada segundo, estar viva, y les agradezco también por estar acá presentes”, concluyó.
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