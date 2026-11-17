El actor francés retiró su apelación y asumió la sentencia de 18 meses de cárcel con suspensión impuesta en mayo de 2025 por agresiones a dos mujeres en un rodaje.
El reconocido actor francés Gérard Depardieu dio un giro inesperado porque el mismo día en que debía comenzar su juicio de apelación en París -lunes 16 de noviembre- anunció a través de un comunicado difundido por sus abogados, que retiraba el recurso y aceptaba como definitiva la condena dictada en mayo de 2025 por el tribunal penal de la capital francesa.
La sentencia lo condena a 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales cometidas en septiembre de 2021 durante el rodaje de "Las persianas verdes" (Les Volets verts), película dirigida por Jean Becker. Las víctimas fueron Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (nombre ficticio), una asistente de dirección de 34.
El fallo también incluye su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales, una inhabilitación de dos años para ejercer cargos electivos y el pago de indemnizaciones a las afectadas, cifras que rondan entre los 10.000 y 29.000 euros, incluyendo daños morales y “victimización secundaria”.
Debido a la suspensión de la pena, Depardieu no ingresará a prisión, siempre que no cometa nuevos delitos.
En el texto titulado “Escucho” (J’entends), el actor francés escribió “La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena. Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”.
Agregó “En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”. Y cerró reconociendo que “pertenecía a un mundo que ha desaparecido” y que “la intención no cambia el daño”.
Durante el juicio de primera instancia -en marzo de 2025-, el actor había admitido haber agarrado a una de las denunciantes por las caderas, pero negó cualquier carácter sexual en los tocamientos y mantuvo una defensa agresiva. El tribunal consideró probados los hechos y señaló que no había comprendido la noción de consentimiento.
Gérard Depardieu acumula alrededor de una veintena de acusaciones de violencia sexual a lo largo de décadas, y el caso pendiente más grave es el de la actriz Charlotte Arnould, que lo acusa de violación y agresiones sexuales en 2018. El próximo 26 de noviembre se conocerá si es enviado a juicio por esos hechos.
Depardieu, protagonista de más de 200 películas -entre ellas "Cyrano de Bergerac" y varias entregas de "Astérix", se convirtió en la figura de más alto perfil del #MeToo francés. La sentencia de mayo de 2025 fue vista como un hito para la industria cinematográfica del país y si bien el caso de "Las persianas verdes" (Les Volets verts) queda cerrado de forma definitiva, el actor sigue enfrentando otros procedimientos judiciales.
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