El comunicado

En el texto titulado “Escucho” (J’entends), el actor francés escribió “La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena. Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”.

Agregó “En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”. Y cerró reconociendo que “pertenecía a un mundo que ha desaparecido” y que “la intención no cambia el daño”.

Durante el juicio de primera instancia -en marzo de 2025-, el actor había admitido haber agarrado a una de las denunciantes por las caderas, pero negó cualquier carácter sexual en los tocamientos y mantuvo una defensa agresiva. El tribunal consideró probados los hechos y señaló que no había comprendido la noción de consentimiento.

Gérard Depardieu acumula alrededor de una veintena de acusaciones de violencia sexual a lo largo de décadas, y el caso pendiente más grave es el de la actriz Charlotte Arnould, que lo acusa de violación y agresiones sexuales en 2018. El próximo 26 de noviembre se conocerá si es enviado a juicio por esos hechos.

Gérard Depardieu y Charlotte Arnould,

Depardieu, protagonista de más de 200 películas -entre ellas "Cyrano de Bergerac" y varias entregas de "Astérix", se convirtió en la figura de más alto perfil del #MeToo francés. La sentencia de mayo de 2025 fue vista como un hito para la industria cinematográfica del país y si bien el caso de "Las persianas verdes" (Les Volets verts) queda cerrado de forma definitiva, el actor sigue enfrentando otros procedimientos judiciales.