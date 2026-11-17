Al tomar la palabra, Moria agradeció y recordó sus comienzos, incluido el momento en que se vistió de Charles Chaplin para su debut, que definió como “un acto de transformismo”. Destacó especialmente la obra "Brujas" como uno de los grandes logros de su carrera y contó una anécdota de la infancia de Sofía Gala y Tomás Rottemberg.

A pocos meses de cumplir 80 años, "La One" señaló que “Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80”. También habló de "Cuestión de género", la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale de miércoles a domingo, y dejó una de sus frases “Se puede romper un auto, pero no un prejuicio”. Destacó que la votación fue unánime y contó que uno de los organizadores le dijo “Moria es la única mujer que por unanimidad recibieron su voto. No hubo ni una grieta para usted”.

Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, la definió con una frase que resonó en el salón “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”. Al cierre del acto, el periodista Gustavo Méndez y el productor, asesor parlamentario y gestor de relaciones públicas Adrián Devilder le entregaron 34 rosas -una por cada año de "Brujas"- y la coronaron. El reconocimiento se suma a la distinción que en abril de este año le otorgó la Secretaría de Cultura de la Nación como Personalidad Emérita de la Cultura.