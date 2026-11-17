La actriz y conductora recibió el reconocimiento de la Legislatura porteña que, además, declaró de interés cultural la serie "Moria" y la obra "Cuestión de género" y le otorgó una mención especial al programa "La mañana con Moria".
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a Moria Casán como Personalidad Destacada de la Cultura en un acto realizado este lunes 16 de noviembre en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue la primera vez que el cuerpo legislativo entregó cuatro reconocimientos en una misma ceremonia porque, además de la distinción personal (Declaración 695/2026), se declaró de interés cultural la serie biográfica "Moria" (estrenada el 14 de agosto en Netflix) y la obra teatral "Cuestión de género" (junto a Jorge Marrale en el Teatro Metropolitan), y se otorgó una mención especial al ciclo televisivo "La mañana con Moria" (de lunes a viernes a las 9:30 en El Trece).
La ceremonia comenzó con un video que repasó su trayectoria y la definió como una mujer que “hizo de cada aparición un espectáculo” y que “vino a cuestionar las reglas del juego”. En el material, Casán se presentó como “Tutankamoria”, se definió como “el último exponente de una raza en extinción” y cerró con la frase que generó el primer aplauso “Soy lo que soy por ustedes”.
El proyecto fue impulsado por el diputado Pablo Donati, mientras que los vinculados a la serie y la obra teatral fueron presentados por Francisco Loupias.
Casán asistió acompañada por su hija Sofía Gala, su pareja Fernando “Pato” Galmarini y sus nietos Dante Della Paolera y Helena Tuñón. También estuvieron presentes Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Nora Cárpena (su excompañera en "Brujas"), Leticia Brédice, Ángel de Brito, María Fernanda Callejón, Jorge Telerman, Marcelo Polino, José María Muscari, Stefy Xipolitakis y Teté Coustarot, entre otros.
Al tomar la palabra, Moria agradeció y recordó sus comienzos, incluido el momento en que se vistió de Charles Chaplin para su debut, que definió como “un acto de transformismo”. Destacó especialmente la obra "Brujas" como uno de los grandes logros de su carrera y contó una anécdota de la infancia de Sofía Gala y Tomás Rottemberg.
A pocos meses de cumplir 80 años, "La One" señaló que “Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80”. También habló de "Cuestión de género", la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale de miércoles a domingo, y dejó una de sus frases “Se puede romper un auto, pero no un prejuicio”. Destacó que la votación fue unánime y contó que uno de los organizadores le dijo “Moria es la única mujer que por unanimidad recibieron su voto. No hubo ni una grieta para usted”.
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, la definió con una frase que resonó en el salón “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”. Al cierre del acto, el periodista Gustavo Méndez y el productor, asesor parlamentario y gestor de relaciones públicas Adrián Devilder le entregaron 34 rosas -una por cada año de "Brujas"- y la coronaron. El reconocimiento se suma a la distinción que en abril de este año le otorgó la Secretaría de Cultura de la Nación como Personalidad Emérita de la Cultura.
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