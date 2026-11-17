Rodríguez sostuvo que esa declaración fue considerada por la actriz al momento de evaluar los pasos legales. “Después de meditarlo, Eugenia, teniendo en cuenta lo que pasó el día posterior en un programa, que Wanda Nara le recomendó tener un botón antipánico”, señaló.

La conductora. Moria Caán, quiso saber si la" recomendación" de Nara había sido interpretada como un gesto de intimidación o como una expresión irónica, ante lo cual el letrado explicó que su preocupación estaba relacionada con la posibilidad de que el enfrentamiento escalara.

Las declaraciones públicas de Wanda Nara fueron uno de los elementos que el abogado de la actriz mencionó al explicar la decisión de denunciar.

“Según mi experiencia, muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video”, afirmó.

Durante la entrevista, Moria Casán también le preguntó al abogado si temía que la disputa pudiera derivar en una situación de mayor gravedad, después de los distintos cruces públicos que protagonizaron las partes.

Rodríguez respondió que esperaba que eso no sucediera, aunque reconoció que existen circunstancias que todavía deben ser analizadas. “Yo espero que no, pero la verdad es que ante los sucesos ocurridos el otro día... Hay una situación que la Justicia todavía tiene que dilucidar”, expresó.

De esta manera, el representante legal dejó en claro que la presentación busca establecer un límite ante los hechos denunciados y evitar que la situación avance hacia nuevos episodios de confrontación.

El video filtrado: