Por otro lado, Rocío Robles preparó una torta vasca con crema de menta y salsa de frutilla que desde el emplatado impactó a los tres jurados, que se amontonaron para ver cómo la había hecho. “Ya había hecho torta vasca pero no con yogurt” explicó la modelo y periodista deportiva.

Luego de la degustación, la devolución del jurado fue muy sencilla: aplausos contundentes para la participante. “Te felicito, te la jugaste. Te salió, se cocinó, tiene un sabor sutil y quedó bárbaro todo, te arriesgaste un montón y te felicito” le dijo Maru a Rocío.

Aunque aclaró que “Vasca no es” el pastelero Damián Betular coincidió en los elogios hacia la participante y comentó que él le hubiera agregado aún más salsa de frutilla.

Finalizando el programa, los jurados las llamaron a Marta y Rocío para definir cuál de las dos se salvaba de ir a la Gala de Eliminación. “Fueron dos caminos distintos. Uno hacia lo salado y otro hacia lo dulce. Uno hacia la innovación y otro hacia el de los sabores bien ejecutados. Hay un solo lugar en el balcón” explicó Betular, antes de dar a conocer la decisión del jurado. “La cocinera que por muy poco logró salvarse de la gala de eliminación y subir al balcón es Marta”.

De esta manera Rocío cocinará en la noche decisiva junto con Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán Coronel de “Mala Fama” y Edith Hermida.

Los platos de la noche: