En la noche de última chance las dos participantes se enfrentaron por el último lugar en el balcón. El duelo entre la torta vasca vs. salmón en costra de pistacho.
El lunes 16 de noviembre, en la Noche de Última Chance de la séptima semana de MasterChef Celebrity, Marta Fort y Rocío Robles tuvieron los platos más destacados y los jurados debieron decidir quién debía ser salvaba y quien no.
Maru Botana llevó a las cocinas un desafío de ejercicio y orden que contó con la colaboración especial de Sol Pérez como personal trainer, y los famosos tuvieron que preparar un plato libre, sea dulce o salado, que contuviera sí o sí yogurt, interrumpiendo el periodo de cocina con distintas actividades físicas.
Martita Fort hizo un salmón apanado con costra de pistacho, coliflor, hongos salteados y yogurt con eneldo, un plato que fue elogiado por los tres chefs. Maru Botana señaló que “La croute está espectacular”, por su parte Dolli Irigoyen valoró el crecimiento estético de los platos de la hija del recordado Ricardo e hizo una revelación que puso colorada a la participante “Hay un plato emblemático en mis restaurantes que es el lenguado con croute de berenjenas. Esto es una cosa parecida y es un excelente plato” indicó.
Sorprendida por la buena repercusión de su propuesta culinaria Marta Fort expresó “Es la primera vez que hago esto y me alegro que haya salido parecido a tu versión”.
Por otro lado, Rocío Robles preparó una torta vasca con crema de menta y salsa de frutilla que desde el emplatado impactó a los tres jurados, que se amontonaron para ver cómo la había hecho. “Ya había hecho torta vasca pero no con yogurt” explicó la modelo y periodista deportiva.
Luego de la degustación, la devolución del jurado fue muy sencilla: aplausos contundentes para la participante. “Te felicito, te la jugaste. Te salió, se cocinó, tiene un sabor sutil y quedó bárbaro todo, te arriesgaste un montón y te felicito” le dijo Maru a Rocío.
Aunque aclaró que “Vasca no es” el pastelero Damián Betular coincidió en los elogios hacia la participante y comentó que él le hubiera agregado aún más salsa de frutilla.
Finalizando el programa, los jurados las llamaron a Marta y Rocío para definir cuál de las dos se salvaba de ir a la Gala de Eliminación. “Fueron dos caminos distintos. Uno hacia lo salado y otro hacia lo dulce. Uno hacia la innovación y otro hacia el de los sabores bien ejecutados. Hay un solo lugar en el balcón” explicó Betular, antes de dar a conocer la decisión del jurado. “La cocinera que por muy poco logró salvarse de la gala de eliminación y subir al balcón es Marta”.
De esta manera Rocío cocinará en la noche decisiva junto con Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán Coronel de “Mala Fama” y Edith Hermida.
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