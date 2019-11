Lourdes Sánchez: "Pude haber muerto, ahora vivo la vida"

"Fue una infección generalizada". acotó Mirtha. Mientras Lourdes respondió afirmativamente. Como se recordará, en la operación, los médicos debieron extraerle las trompas de falopio y el apéndice. "¿Fue una mala Praxis?", preguntó Mirtha. Y Lourdes dijo "Se podría pensar, pero te juro que no me voy a olvidar que me dijeron que me podría haber muerto".

Explicó que: "La realidad es que me dieron un antibiótico que no era porque pensaron que era una gastroenteritis. Entonces, el cuadro era otro, yo tenía una infección en el útero y ese antibiótico tapó por unos días el diagnóstico y la infección llegó a las trompas de falopio y el apéndice".