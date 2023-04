Lucas Benvenuto: "No quiero un juicio por la verdad, yo quería un juicio de verdad"

“Nos amanecimos todos con una nota de audio que yo ya dije que existía y mi abogado ya contó en todas las notas”, señaló al respecto Benvenuto y agregó: “Voy a empezar a mencionar cosas del pasado para que entiendan cómo se une a esa época de mi vida”.

“Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata banda de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar”, admitió el joven de 30 años.

“No me basta una condena si un 31 brindan con su familia, si caminan por la calle, si yo pago años de terapia, de internaciones. Entonces cuando ellos quedan libres a mí me da una crisis nerviosa, pero eso después de estos mensajes que yo mando, tuve dos intentos de suicidio", reveló.

Sobre el audio en cuestión, manifestó: "Fue una noche donde le hablé a todos mis abusadores. Si le hubiera hablado de lo de los 14, lo tendría que haber mandado bien a la concha de su madre. Obvio que fui irónico".

En una parte de su vivo, Lucas se refirió a su vínculo con Jey: "Durante mucho tiempo me sentí culpable por esa primera noche en la que estuvimos juntos y él me viola".

Y añadió: "De los 14 años hasta los 15 ó 16 era atacarme psicológicamente para tenerme en esa cama, solamente nos juntábamos para lo que ya saben, no voy a dar detalles pero era para tener relaciones. Esto lo entiendo hoy como un adulto".

"Nunca se dio cuenta de lo que me hizo y escucharlo en una entrevista hablar así para mí es fatal. Me marcó de por vida. Sentí que fue más grave lo que me hizo a los 16 que a los 14", sentenció.

"Él siempre fue una mierda, para él siempre fui un pedazo de carne, quiero ser directo con esto. No gracias, de todos menos de vos. Cómo me gustaría que tengas memoria para saber lo que hiciste esa noche porque ni siquiera te acordás", añadió.

"Yo necesitaba que se disculparan conmigo, un perdóname hubiese bastado para que yo no denuncie. Una solas disculpas, miren con qué me conformaba", confesó Benvenuto ante casi 20 mil personas que lo seguían por la red social.

Sobre la posibilidad de que haya un juicio por la verdad, Benvenuto fue claro: "Yo no quiero un juicio por la verdad, yo quería un juicio de verdad. Tenía todo listo, mi verdad estaba servida para ellos”. Asimismo, sostuvo que la prescripción fue un golpe muy duro para él: "Hice lo que tenía que hacer, denuncié y hablé".

"Lo protegí a él, en el momento que le conté que no me había violado. Me levanté al otro día haciendo de cuenta que nada paso", dijo y agregó que esa "fue la época más oscura" de su vida.