El reconocido cantante y compositor de “Qué lindo que es estar en Mar del Plata” tenía 82 años. Dejó un legado imborrable en la música popular y en las telenovelas argentinas.
El cantante y compositor Juan Marcelo, integrante el exitoso dúo "Juan y Juan", y creador de “Bailando en una pata”, uno de los himnos veraniegos más recordados de la Argentina, murió este jueves a los 82 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento y destacó su trayectoria estrechamente vinculada a la ficción televisiva nacional.
“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento”, manifestó la reconocida entidad. Hasta el momento, no se conocieron las causas de su fallecimiento.
Nacido como Enrique Raúl de Jesús el 4 de junio de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, fue el segundo de tres hermanos. Dejó el colegio nocturno en tercer año y, a comienzos de los '60, se fue a dedo a Mar del Plata con su guitarra para cantar en la playa. Allí lo escuchó Jorge Marchesini, conductor de "Sábados de Mar y Sierra" por Canal 8, y lo incorporó al programa. En esa ciudad también conoció a Juan Eduardo Carballo, con quien formaría el famoso dúo Juan y Juan.
El dúo nació a fines de los '60 y explotó a comienzos de los '70 impulsado por el productor Ricardo Kleinman -creador de "Modart en la Noche"-. Con canciones pegadizas, humor y estribillos inmediatos, conquistaron radios, televisión y escenarios. Entre sus mayores éxitos se destacan “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo” (“Vos sos un gordo bueno”), “Hay que alegrar al corazón” (aún cantada en las canchas de fútbol), “Un día de calor”, “Ahora que soy libre” y “¿Hola, qué tal?”.
“Bailando en una pata” vendió 75.000 copias en tres semanas y llegó a las 2.500 diarias y en pocos años grabaron varios long plays, obtuvieron discos de oro y en 1971 la revista Record World los eligió Dúo del Año. Sonaron en programas como "Sábados Circulares" de Pipo Mancera, "Alta Tensión" y "Sótano Beat", y compartieron escenarios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat. También participaron en el Primer Festival Latinoamericano de Nueva York.
Tras la etapa del dúo, Juan Marcelo desarrolló una carrera solista y como productor musical, estrechamente con el guionista Alberto Migré. Compuso “Yo te quiero, nos queremos” para "Rolando Rivas, taxista", recordada novela con Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Su música sonó también en "Mi hombre sin noche", "Dos a quererse", "Piel naranja" y "Amo y señor" -donde además interpretó “Eso me pasa por volar” y actuó como el personaje Adrián-. En "El infiel" puso voz a “Mi libertad, no” (“El amor es así”).
En cine participó en "El profesor patagónico" junto a Juan Eduardo y Luis Sandrini. Durante 26 años vivió en Miami, donde se dedicó a la composición y producción para artistas internacionales como Isabel Pantoja, José Feliciano, Julio Iglesias y Cristian Castro.
Su compañero de dúo, Juan Eduardo Carballo, lo despidió con un mensaje cargado de emoción en redes “Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros. Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… ¡siempre juntos!”.
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