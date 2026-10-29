“Bailando en una pata” vendió 75.000 copias en tres semanas y llegó a las 2.500 diarias y en pocos años grabaron varios long plays, obtuvieron discos de oro y en 1971 la revista Record World los eligió Dúo del Año. Sonaron en programas como "Sábados Circulares" de Pipo Mancera, "Alta Tensión" y "Sótano Beat", y compartieron escenarios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat. También participaron en el Primer Festival Latinoamericano de Nueva York.

El solista y las telenovelas

Tras la etapa del dúo, Juan Marcelo desarrolló una carrera solista y como productor musical, estrechamente con el guionista Alberto Migré. Compuso “Yo te quiero, nos queremos” para "Rolando Rivas, taxista", recordada novela con Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Su música sonó también en "Mi hombre sin noche", "Dos a quererse", "Piel naranja" y "Amo y señor" -donde además interpretó “Eso me pasa por volar” y actuó como el personaje Adrián-. En "El infiel" puso voz a “Mi libertad, no” (“El amor es así”).

En cine participó en "El profesor patagónico" junto a Juan Eduardo y Luis Sandrini. Durante 26 años vivió en Miami, donde se dedicó a la composición y producción para artistas internacionales como Isabel Pantoja, José Feliciano, Julio Iglesias y Cristian Castro.

Su compañero de dúo, Juan Eduardo Carballo, lo despidió con un mensaje cargado de emoción en redes “Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros. Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… ¡siempre juntos!”.