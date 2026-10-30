“Acá puede cambiar todo en cualquier momento. Y hoy en particular tenemos unas ganas de sacudir un poco la sartén” expresó Maru, y Germán, luego de avisar que “no quería cuestionamientos, ni alegatos ni caras largas” dio la orden específica "Es muy sencillo, deben intercambiar su canasta con el compañero que tienen al lado”.

El pedido de los jurados generó una hecatombe entre los participantes, Luck Ra afirmó que “le arruinó la vida a Diego Ramos”, mientras que la China Ansa casi se puso a llorar porque “la mejor compra de su vida” se le escurrió entre las manos “No nos pueden ver felices, es una cosa impresionante” expresó.

Hernán Coronel de Mala Fama fue el único que pudo mantener su canasta original al haber ganado la medalla dorada en la semana anterior, mientras que Pablo Migliore, que estaba al lado del músico, terminó con la canasta de la China Ansa. “La avaricia no te lleva a ningún lado” expresó Betular al darse cuenta de que la canasta de la conductora de Telefe era “la compra de un mes” y que ahora le pertenecía al exfutbolista.

Los platos de Masterchef Celebrity tras el cambio de canastas: