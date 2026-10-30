"La avaricia no te lleva a ningún lado" expresó Damián Betular luego de que los participantes famosos se confiaran por la consigna libre en el mercado.
En la segunda noche de cocina de la quinta semana de MasterChef Celebrity tuvo como consigna un plato libre pero, las cosas no resultaron tan fáciles para los diez famosos que estaban detrás de las hornallas, y eso fue porque el jurado dispuso un cambio de último momento.
Mike Amigorena, Diego Ramos, Luck Ra, Juli Poggio, Mala Fama, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Rocío Robles y la China Ansa llegaron a sus estaciones y Damián Betular les dio una consigna bien clara "Escuchen bien, van a tener que realizar un plato libre, dulce sería muy bueno, o puede ser salado. Tendrán 50 minutos. El objetivo de esta noche es que sean precisos, creativos y sobre todo rápidos”.
Maru Botana aclaró que el único requisito obligatorio es que debían tener las preparaciones “Tres elaboraciones que conjuguen en un mismo plato”.
Luego de los 3 minutos de mercado, Germán Martitegui dejó en shock a los participantes, porque antes de que empezaran a cocinar, el chef frenó a Wanda Nara para decir “¿Puedo hablar con mis compañeros de jurado en privado un segundo?”. Entonces los chefs debatieron unos instantes y anunciaron el cambio de último momento.
“Acá puede cambiar todo en cualquier momento. Y hoy en particular tenemos unas ganas de sacudir un poco la sartén” expresó Maru, y Germán, luego de avisar que “no quería cuestionamientos, ni alegatos ni caras largas” dio la orden específica "Es muy sencillo, deben intercambiar su canasta con el compañero que tienen al lado”.
El pedido de los jurados generó una hecatombe entre los participantes, Luck Ra afirmó que “le arruinó la vida a Diego Ramos”, mientras que la China Ansa casi se puso a llorar porque “la mejor compra de su vida” se le escurrió entre las manos “No nos pueden ver felices, es una cosa impresionante” expresó.
Hernán Coronel de Mala Fama fue el único que pudo mantener su canasta original al haber ganado la medalla dorada en la semana anterior, mientras que Pablo Migliore, que estaba al lado del músico, terminó con la canasta de la China Ansa. “La avaricia no te lleva a ningún lado” expresó Betular al darse cuenta de que la canasta de la conductora de Telefe era “la compra de un mes” y que ahora le pertenecía al exfutbolista.
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