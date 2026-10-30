Estarán invitados al programa la reconocida cocinera Dolli Irigoyen, muy activa recorriendo ferias gastronómicas de todo el país y participando en ciclos de cocina; el músico, actor y conductor Manuel Wirzt que llegará con su nuevo álbum "Versiones encontradas".

Se suma a la mesaza el observador meteorológico, periodista y conductor Diego “Jopo” Angeli y la actriz Débora Nishimoto, conocida por su trabajo en series como "Envidiosa" (Netflix), con presencia en tres obras teatrales y preparando su primer libro de poesía; además, reivindica sus raíces japonesas (su nombre en japonés es Kaori) y tiene un emprendimiento gastronómico.

Las mesazas mantienen el formato clásico de charlas distendidas, humor y actualidad mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose. Juana ya había contado en emisiones anteriores que su abuela “está bien, está hermosa”, que hizo su primera salida post-alta y que, en un encuentro familiar, “comió un montón y criticó a medio mundo”, con el humor característico de la Chiqui.