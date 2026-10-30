Este fin de semana la nieta de la Chiqui recibirá a María Fernanda Callejón, Manu Jove, Noelia Marzol, Mauro Szeta, Dolli Irigoyen, Manuel Wirzt, Diego “Jopo” Angeli y Débora Nishimoto. Mirtha continúa su recuperación en su casa.

Juana Viale volverá a ponerse al frente de las mesas más emblemática de la televisión argentina, el sábado, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, -en recuperación domiciliaria tras su internación- y el domingo en su propio programa.

El sábado 31 de octubre, a las 21:30 por El Trece, en "La noche de Mirtha" la conductora recibirá a cuatro figuras de perfiles bien distintos, la actriz María Fernanda Callejón, panelista de "La mañana con Moria"; el periodista, politólogo y conductor Manu Jove, licenciado en Comunicación, formó parte del equipo de Jorge Lanata y es autor del libro "El monje" (sobre Santiago Caputo).

Completan la mesaza la bailarina y actriz Noelia Marzol, próxima a regresar a "Sex" el espectáculo de José María Muscari y el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, queue -sin dudas- se referirá al femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años en asesinada en la provincia de Corrientes.

Estarán invitados al programa la reconocida cocinera Dolli Irigoyen, muy activa recorriendo ferias gastronómicas de todo el país y participando en ciclos de cocina; el músico, actor y conductor Manuel Wirzt que llegará con su nuevo álbum "Versiones encontradas".

Se suma a la mesaza el observador meteorológico, periodista y conductor Diego “Jopo” Angeli y la actriz Débora Nishimoto, conocida por su trabajo en series como "Envidiosa" (Netflix), con presencia en tres obras teatrales y preparando su primer libro de poesía; además, reivindica sus raíces japonesas (su nombre en japonés es Kaori) y tiene un emprendimiento gastronómico.

Las mesazas mantienen el formato clásico de charlas distendidas, humor y actualidad mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose. Juana ya había contado en emisiones anteriores que su abuela “está bien, está hermosa”, que hizo su primera salida post-alta y que, en un encuentro familiar, “comió un montón y criticó a medio mundo”, con el humor característico de la Chiqui.

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