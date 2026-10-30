Este fin de semana la nieta de la Chiqui recibirá a María Fernanda Callejón, Manu Jove, Noelia Marzol, Mauro Szeta, Dolli Irigoyen, Manuel Wirzt, Diego “Jopo” Angeli y Débora Nishimoto. Mirtha continúa su recuperación en su casa.
Juana Viale volverá a ponerse al frente de las mesas más emblemática de la televisión argentina, el sábado, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, -en recuperación domiciliaria tras su internación- y el domingo en su propio programa.
El sábado 31 de octubre, a las 21:30 por El Trece, en "La noche de Mirtha" la conductora recibirá a cuatro figuras de perfiles bien distintos, la actriz María Fernanda Callejón, panelista de "La mañana con Moria"; el periodista, politólogo y conductor Manu Jove, licenciado en Comunicación, formó parte del equipo de Jorge Lanata y es autor del libro "El monje" (sobre Santiago Caputo).
Completan la mesaza la bailarina y actriz Noelia Marzol, próxima a regresar a "Sex" el espectáculo de José María Muscari y el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, queue -sin dudas- se referirá al femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años en asesinada en la provincia de Corrientes.
El domingo 1 de noviembre desde las 14, Juana Viale conducirá una nueva edición de "Almorzando con Juana", con una mesa que combinará cocina, música, meteorología y teatro.
Estarán invitados al programa la reconocida cocinera Dolli Irigoyen, muy activa recorriendo ferias gastronómicas de todo el país y participando en ciclos de cocina; el músico, actor y conductor Manuel Wirzt que llegará con su nuevo álbum "Versiones encontradas".
Se suma a la mesaza el observador meteorológico, periodista y conductor Diego “Jopo” Angeli y la actriz Débora Nishimoto, conocida por su trabajo en series como "Envidiosa" (Netflix), con presencia en tres obras teatrales y preparando su primer libro de poesía; además, reivindica sus raíces japonesas (su nombre en japonés es Kaori) y tiene un emprendimiento gastronómico.
Las mesazas mantienen el formato clásico de charlas distendidas, humor y actualidad mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose. Juana ya había contado en emisiones anteriores que su abuela “está bien, está hermosa”, que hizo su primera salida post-alta y que, en un encuentro familiar, “comió un montón y criticó a medio mundo”, con el humor característico de la Chiqui.
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