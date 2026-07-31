Nicole Neumann habló de la "fiesta" de su marido, Manu Urcera, que terminó en un incendio

EL ENOJO DE NICOLE CON LAS VERSIONES ENTRECRUZADAS

“Estaba mal hecho el tiraje, pero después dijeron un montón de viri viri alrededor. ¿Por qué inventan o suman condimentos negativos? Todo cualquiera”, lanzó Nicole, con cierta molestia en sus dichos.

"Este año nos tienen separados hace rato, pero son rumores falsos. Está todo bien. También nos separaron de casa, pero todo bien”, aseguró, Neumann, en voz alta. Cuando el río suena...