Nicole Neumann habló de la "fiesta" de su marido, Manu Urcera, que terminó en un incendio

La modelo se refirió a las versiones de que su marido, el corredor de automovilismo, se habría querido "enfiestar" con mujeres, en el sur del país. Pero la casa que habían alquilado él y sus amigos ¡se les indendió!
Nicole Neumann explicó lo que pasó con su marido, el corredor de automovilismo Manu Urcera, tras conocerse que se incendió una propiedad en el sur del país que él había alquilado para compartir unos días con amigos, mientras ella viajaba a Europa.
Pero más allá del incidente en la zona de la parrilla que provocó el fuego que destruyó gran parte de la vivienda, el eje de la información pasó porque, al parecer, ese día iban a invitar a algunas mujeres a la casa.
Y eso derivó en una serie de versiones sobre lo que habría ocurrido durante aquella semana de Urcera compartiendo con su grupo de amistades, lejos de su esposa, haciendo vida de "hombre sin compromisos". "Me da gracia, sacan cada suposición de la nada... me pregunto por qué siempre están buscando algo malo”, planteó Nicole, ante la cámara de Desayuno Americano, por América.
“Se prendió fuego el tiraje de la parrilla de la casa, eso sí. Me mandó fotos Manu y ya sabía lo que había pasado cuando me levanté, porque estaba en Europa con diferencia horaria", explicó Neumann, sobre lo sucedido. “Sabía que estaba todo bien, fue una tragedia con suerte porque no hubo ningún daño humano".
“Estaba mal hecho el tiraje, pero después dijeron un montón de viri viri alrededor. ¿Por qué inventan o suman condimentos negativos? Todo cualquiera”, lanzó Nicole, con cierta molestia en sus dichos.
"Este año nos tienen separados hace rato, pero son rumores falsos. Está todo bien. También nos separaron de casa, pero todo bien”, aseguró, Neumann, en voz alta. Cuando el río suena...
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