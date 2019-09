Luis Novaresio apuró a Luis Majul con el "periodismo panqueque"

Pero este domingo, ante la ausencia de Lanata (que fue internado con un cuadro de hipertensión), la competencia quedó abierta y entonces los Luises entablaron un “pase” de casi media hora.

“En las oficinas de Alberto Fernández consideran que es tan milagroso que (Mauricio) Macri repunte en la elección a presidente como que (Matías) Lammens remonte el resultado en Capital Federal. No lo van a decir pero lo creen”, seguró Majul, fiel a su estilo, antes de que Novaresio le cambie abruptamente de tema.

“Y como para despedirte porque sé que tenés que irte: vuelve otra vez la discusión sobre el periodismo panqueque, hasta Mirtha (Legrand) instaló el tema. Hoy vi una larga nota que le hizo Jorge Fontevecchia a Horacio Verbitsky sobre este tema. ¿Vos como lo estás viviendo, Luis?”, le espetó Novaresio con su habitual candidez.

“Yo… no me siento particularmente afectado. A ver… esto lo hablamos mil veces: uno tiene que saber qué quiere, qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo duerme. Las redes sociales van por otro lado”, dijo Majul.

“Yo hoy leía en las redes sociales a alguien que creo que es una especie de ´troll´ identificado de Elisa Carrió que insultaba a medio mundo. Él establecía que para no ser insultado vos tenés que decir que todo el kirchnerismo está plagado de narcotraficantes, por ejemplo, en tanto que yo le decía ´no, no, tenemos que discernir”, agregó.

“También decía que si nosotros no defendemos a Daniel Santoro, a quien yo defiendo cien por cien, somos unos panqueques. Y yo no sólo defiendo a Daniel Santoro sino que me parece una estupidez lo que plantea el juez (Alejo) Ramos Padilla de investigar por acción ecológica (sic)… perdón, psicológica a través de una comisión de la memoria a las notas de Santoro”, continuó.

“Yo le diría a todos esos trolls identificados de uno y otro lado que yo no tengo que explicar que cada cinco minutos amenazan a mi familia porque yo sigo denunciando la corrupción en algunas decisiones del clan Moyano. Fue público y notorio, y la gente que me amenaza sabe lo que está haciendo. Y por más que me manden emisarios, yo sé bien lo que tengo que hacer. Entonces para que yo me detenga a analizar a ´los tipes´ que se la pasan escribiendo en Twitter que uno es bueno o malo porque pasó el resultado de una elección, yo digo ´que vayan a trabajar´ porque pasan demasiado tiempo en las redes sociales”, concluyó Majul.

¿Quedó en claro?