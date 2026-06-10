Madonna lanzó un cortometraje de su nuevo álbum junto a estrellas

“Confessions II: The Film” reúne seis canciones inéditas y marca el comienzo de una nueva propuesta artística que anticipa la llegada de su próximo álbum.
Madonna volvió a captar la atención de la industria musical con el estreno de “Confessions II: The Film”, un cortometraje que funciona como carta de presentación de su próximo disco de estudio y que ya está disponible en sus canales oficiales.
La producción audiovisual reúne fragmentos de las primeras canciones del álbum y propone una experiencia que combina música, coreografías y una narrativa visual diseñada para anticipar el universo artístico de esta nueva etapa de la cantante.
Participan del video el actor británico Benedict Cumberbatch bailando en un baño, la mega modelo Kate Moss, la hija de Madonna, Lourdes Leon, de 29 años junto con Julia Garner, quien está siendo elegida para interpretar a la leyenda en una posible película biográfica y la estrella del Pop, Sabrina Carpenter, entre otros.
El film enlaza canciones inéditas con secuencias de baile y una puesta en escena que explora temas como la libertad, el deseo y la redención. La propuesta busca ofrecer una mirada integral sobre el concepto que atravesará el próximo trabajo discográfico de la artista.
En esta nueva producción, Madonna vuelve a apoyarse en una estética que mezcla referencias a la cultura de las pistas de baile de los años setenta con elementos de la música electrónica contemporánea, una combinación que remite a algunos de los momentos más reconocidos de su trayectoria.
El estreno generó una rápida respuesta entre seguidores y especialistas del sector. En pocas horas, el cortometraje acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y despertó comentarios sobre la capacidad de la cantante para renovar su propuesta artística después de más de cuatro décadas de carrera.
La expectativa también creció por las colaboraciones incluidas en el proyecto. Entre ellas aparecen “Bring Your Love”, junto a Sabrina Carpenter, y “Read My Lips”, realizada con Feid.
“Confessions II: The Film” acompaña las seis primeras canciones del nuevo álbum: “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “Read My Lips”.
La producción fue desarrollada por DIVISION junto a Dolce&Gabbana, Maverick y Warner Records, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Stuart Price, uno de los colaboradores históricos de Madonna.
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