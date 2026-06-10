Madonna lanzó un cortometraje de su nuevo álbum junto a estrellas

En esta nueva producción, Madonna vuelve a apoyarse en una estética que mezcla referencias a la cultura de las pistas de baile de los años setenta con elementos de la música electrónica contemporánea, una combinación que remite a algunos de los momentos más reconocidos de su trayectoria.

entretenimiento-6-20260608222129061 El cortometraje ya está disponible en plataformas oficiales y generó repercusión inmediata entre seguidores y especialistas.

El estreno generó una rápida respuesta entre seguidores y especialistas del sector. En pocas horas, el cortometraje acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y despertó comentarios sobre la capacidad de la cantante para renovar su propuesta artística después de más de cuatro décadas de carrera.

La expectativa también creció por las colaboraciones incluidas en el proyecto. Entre ellas aparecen “Bring Your Love”, junto a Sabrina Carpenter, y “Read My Lips”, realizada con Feid.

“Confessions II: The Film” acompaña las seis primeras canciones del nuevo álbum: “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love”, “Danceteria” y “Read My Lips”.

La producción fue desarrollada por DIVISION junto a Dolce&Gabbana, Maverick y Warner Records, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Stuart Price, uno de los colaboradores históricos de Madonna.