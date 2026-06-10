Estrena "El curioso incidente del perro a medianoche"

Llega al Maipo el suceso teatral de Londres y Nueva York, una obra multipremiada internacionalmente, elogiada por la crítica y el público.
En el marco del festejo por el 20º aniversario de la productora de espectáculos The Stage Company en la Argentina, el próximo jueves 18 de junio se estrenará, en el Teatro Maipo de la Ciudad de Buenos Aires, la nueva versión de la premiada obra teatral “El curioso incidente del perro a medianoche” del dramaturgo inglés Simon Stephens -inspirada en la exitosa novela de Mark Haddon- bajo la producción y dirección de Carla Calabrese.
Desde su estreno en Londres, la obra batió récords de público obteniendo 7 Premios Olivier, mientras que en su paso por Broadway cosechó 5 Premios Tony, entre muchos otros reconocimientos internacionales. En el año 2019, en su primer paso por Argentina, logró excelentes críticas y 7 nominaciones a los premios ACE.
La productora y directora teatral Carla Calabrese creadora de la prestigiosa empresa teatral The Stage Company presentará una nueva versión de “El curioso incidente del perro a medianoche” en una innovadora puesta artística y tecnológica con la más alta calidad y con un elenco integrado por diecisiete actores: Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.
“El curioso, incidente del perro a medianoche” se estrenó en Argentina en abril del 2019 en el Teatro Maipo, en una producción de The Stage Company con la dirección y puesta en escena de Carla Calabrese y el lanzamiento del joven actor Iñaki Aldao como protagonista y desde la noche del estreno, la obra se convirtió en un suceso de público y crítica, siendo el gran espectáculo de esa temporada. La elogiada producción iba a volver en la temporada 2020, pero la pandemia de coronavirus ese año hizo que la obra no se volviera a representar.
La obra teatral del dramaturgo inglés Simon Stephens inspirada en la exitosa novela de Mark Haddon, qué aún hoy sigue siendo un best seller, cuenta la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión muy especial del mundo.
El joven es capaz de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507 pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.
Después de enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina inicia una investigación para encontrar al culpable, la cual lo llevará a descubrir mucho más acerca de sí mismo, de su entorno y de su familia.
La literalidad en el pensamiento de Christopher, su valentía y su actitud generan una nueva forma de mirar la realidad y construyen una conexión profunda entre los personajes. La obra avanza con un ritmo preciso y nos invita a reflexionar sobre cuánto nos hemos adaptado a una sociedad atravesada por el estrés, el apuro y la sobrecarga sensorial.
Un relato conmovedor que nos acerca a nuestros propios conflictos —y a los ajenos— desde otra perspectiva: la de alguien a quien el mundo le resulta hostil; alguien que se destaca en matemáticas y astronomía; que ama las estrellas, las computadoras, los animales, la rutina y el silencio.
Una joya teatral de nuestros tiempos: luminosa, conmovedora y tan realista como poética. Cómica y dramática a la vez, nos inspira a profundizar, a evolucionar y a no juzgar a la ligera.
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