Estrena "El curioso incidente del perro a medianoche"

“El curioso, incidente del perro a medianoche” se estrenó en Argentina en abril del 2019 en el Teatro Maipo, en una producción de The Stage Company con la dirección y puesta en escena de Carla Calabrese y el lanzamiento del joven actor Iñaki Aldao como protagonista y desde la noche del estreno, la obra se convirtió en un suceso de público y crítica, siendo el gran espectáculo de esa temporada. La elogiada producción iba a volver en la temporada 2020, pero la pandemia de coronavirus ese año hizo que la obra no se volviera a representar.

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La obra teatral del dramaturgo inglés Simon Stephens inspirada en la exitosa novela de Mark Haddon, qué aún hoy sigue siendo un best seller, cuenta la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión muy especial del mundo.

El joven es capaz de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507 pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.

Después de enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina inicia una investigación para encontrar al culpable, la cual lo llevará a descubrir mucho más acerca de sí mismo, de su entorno y de su familia.

Carla Calabrese Carla Calabrese

La literalidad en el pensamiento de Christopher, su valentía y su actitud generan una nueva forma de mirar la realidad y construyen una conexión profunda entre los personajes. La obra avanza con un ritmo preciso y nos invita a reflexionar sobre cuánto nos hemos adaptado a una sociedad atravesada por el estrés, el apuro y la sobrecarga sensorial.

Un relato conmovedor que nos acerca a nuestros propios conflictos —y a los ajenos— desde otra perspectiva: la de alguien a quien el mundo le resulta hostil; alguien que se destaca en matemáticas y astronomía; que ama las estrellas, las computadoras, los animales, la rutina y el silencio.

Una joya teatral de nuestros tiempos: luminosa, conmovedora y tan realista como poética. Cómica y dramática a la vez, nos inspira a profundizar, a evolucionar y a no juzgar a la ligera.

El Curioso Incidente del Perro a Medianoche

ELENCO

Iñaki Aldao: Christopher

Mela Lenoir: Judy

Andres Bagg: Ed

Carla Calabrese: Siobhan

Pablo Sultani: Miguel / Rodri / Tío Terry

Silvana Tome: Sra Gascoyne/ Sra Shears / y otros

Bruno Pedicone: Roger

Gabriela Bevacqua: Vecina, Máquina expendedora, Cover de personajes principales femeninos

Graciela Pafundi: Sra Alexander

Gabriel Machado: Sargento de Policía / Sr Wise / y otros

Carlos Simón: Padre Peters / Policía londinense y otros / Cover de Ed

Pat Gonzalez Ericsson: Policía, cover y otros

Theo Piñeyro: Sr. Thompson

Nicolás Sousa: Agente de información y otros / Cover Christopher

Lali Vidal: Vecina y otros / swing

Tomas Albertoni: Vendedor estación de tren / swing y otros

Matías Albizzati: Cover de Roger

CREATIVOS

Dirección: Carla Calabrese

Dirección de producción: Sergio Albertoni

Música original: Javier Giménez Zapiola y Mariano Lopardo

Dirección coreográfica: Agustin Pérez Costa

Dirección de Arte y Escenografía: Tadeo Jones

Diseño de iluminación: Gonzalo González

Diseño de sonido: Eugenio Mellano Lanfranco

Asistencia de dirección: Lali Vidal

FICHA TÉCNICA