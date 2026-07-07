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Andy vuelve con su PH a Telefe

Tras casi tres años de ausencia en la pantalla de Telefe, Andy Kusnetzoff regresará con su emblemático programa de los sábados a la noche.

Telefe confirmó el regreso de "PH, Podemos Hablar", el programa de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff y producido por Kuarzo. El ciclo volverá a la pantalla luego de casi tres años de ausencia, con una propuesta renovada que mantendrá la esencia de las conversaciones profundas y genuinas.

El anuncio se realizó el lunes 6 de julio, a través de videos promocionales con el lema “Confesiones, emociones y mucho para hablar. Muy pronto vuelve Podemos Hablar a Telefe” y aunque aún no se informó la fecha exacta de estreno, se especula que llegará con la finalización del Mundial. El canal también confirmó el regreso de "Historias de Corazón", conducido por Virginia Lago.

"PH, Podemos Hablar" se estrenó el 15 de julio de 2017 por Telefe y se mantuvo en pantalla durante siete temporadas consecutivas hasta diciembre de 2023. Cada episodio tuvo una duración aproximada de 120 minutos y acumuló un total de 143 episodios en su etapa principal en Argentina.

ADEMÁS: Tini Stoessel mostró cómo vive el Mundial junto a Rodrigo De Paul

Detalle de las temporadas:

  • Temporada 1: 15 de julio de 2017 – 23 de diciembre de 2017
  • Temporada 2: 24 de febrero de 2018 – 15 de diciembre de 2018
  • Temporada 3: 9 de marzo de 2019 – 21 de diciembre de 2019
  • Temporada 4: 14 de marzo de 2020 – 19 de diciembre de 2020 (con adaptaciones por la pandemia de COVID-19, como invitados por pantalla LED y protocolos de distanciamiento)
  • Temporada 5: 20 de marzo de 2021 – 18 de diciembre de 2021
  • Temporada 6: 9 de abril de 2022 – 17 de diciembre de 2022
  • Temporada 7: 16 de septiembre de 2023 – 30 de diciembre de 2023 (última emisión hasta el momento)

Durante sus siete temporadas, el programa incorporó cambios de formato, como un escáner corporal para mayor sinceridad -en la 5- y segmentos finales interactivos -en la 6-. El ciclo ganó el Martín Fierro al Mejor programa de interés general en 2018 y en 2019.

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