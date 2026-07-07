Andy vuelve con su PH a Telefe

El anuncio se realizó el lunes 6 de julio, a través de videos promocionales con el lema “Confesiones, emociones y mucho para hablar. Muy pronto vuelve Podemos Hablar a Telefe” y aunque aún no se informó la fecha exacta de estreno, se especula que llegará con la finalización del Mundial. El canal también confirmó el regreso de "Historias de Corazón", conducido por Virginia Lago.