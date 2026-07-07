Andy vuelve con su PH a Telefe

Tras casi tres años de ausencia en la pantalla de Telefe, Andy Kusnetzoff regresará con su emblemático programa de los sábados a la noche.
Telefe confirmó el regreso de "PH, Podemos Hablar", el programa de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff y producido por Kuarzo. El ciclo volverá a la pantalla luego de casi tres años de ausencia, con una propuesta renovada que mantendrá la esencia de las conversaciones profundas y genuinas.
El anuncio se realizó el lunes 6 de julio, a través de videos promocionales con el lema “Confesiones, emociones y mucho para hablar. Muy pronto vuelve Podemos Hablar a Telefe” y aunque aún no se informó la fecha exacta de estreno, se especula que llegará con la finalización del Mundial. El canal también confirmó el regreso de "Historias de Corazón", conducido por Virginia Lago.
"PH, Podemos Hablar" se estrenó el 15 de julio de 2017 por Telefe y se mantuvo en pantalla durante siete temporadas consecutivas hasta diciembre de 2023. Cada episodio tuvo una duración aproximada de 120 minutos y acumuló un total de 143 episodios en su etapa principal en Argentina.
Durante sus siete temporadas, el programa incorporó cambios de formato, como un escáner corporal para mayor sinceridad -en la 5- y segmentos finales interactivos -en la 6-. El ciclo ganó el Martín Fierro al Mejor programa de interés general en 2018 y en 2019.
comentar