Murió en un accidente en la ruta el youtuber Chatterbox

Chatterbox y su padre fallecieron en un accidente múltiple ocurrido en Pehuajó, mientras que su madre y su hermana resultaron gravemente heridas.
Sebastián Funes -conocido en redes sociales como Chatterbox- falleció junto a su padre, mientras que su madre y su hermana resultaron gravemente heridas, en un accidente múltiple ocurrido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El hecho se registró alrededor de las 14:30 del domingo 6 de julio de 2026 en el kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5, a la altura del partido de Pehuajó, cerca de la localidad de Guanaco.
Según fuentes policiales, el Honda Civic en el que viajaba la familia colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet S-10 -cuyos ocupantes resultaron ilesos- y un camión Scania con acoplado. Al parecer, uno de los vehículos habría intentado sobrepasar al camión en una zona recta, lo que desencadenó el siniestro.
En el vehículo familiar viajaban Sebastián Funes “Chatterbox” - de 27 años-, su padre Juan Manuel Funes (quien también falleció en el lugar), su madre Vanesa Batilana y su hermana Francesca -de 12 años-. Las dos mujeres fueron trasladadas con lesiones graves a un hospital de la zona. Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para preservar la escena y recolectar evidencia. La investigación continúa para determinar las responsabilidades.
La familia Funes regresaba a la Ciudad de Buenos Aires luego de asistir al velorio de la abuela de Sebastián, que había fallecido días antes. Sebastián y su padre eran oriundos de Pehuajó, aunque residían desde hacía varios años en la capital.
Sebastián Javier Funes, de 27 años, era uno de los referentes argentinos del contenido gamer y de streaming. Comenzó su carrera en 2018 con videos cortos en TikTok que se viralizaron rápidamente. Luego migró a YouTube, donde se especializó en videojuegos como Fortnite, Minecraft, The Backrooms Game y Stumble Guys, además de challenges, reacciones y transmisiones en vivo.
Contaba con más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, 114.000 seguidores en Twitch y alrededor de 143.000 en Instagram. En 2023 celebró haber alcanzado el millón de suscriptores en YouTube con un mensaje de agradecimiento a su comunidad. Su estilo humorístico y su interacción constante con los fans le habían ganado una base fiel de seguidores en el mundo del gaming argentino.
comentar