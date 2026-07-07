Murió en un accidente en la ruta el youtuber Chatterbox

El Honda Civic en el que viajaba Chatterbox y su familia

¿Quién era Chatterbox?

Sebastián Javier Funes, de 27 años, era uno de los referentes argentinos del contenido gamer y de streaming. Comenzó su carrera en 2018 con videos cortos en TikTok que se viralizaron rápidamente. Luego migró a YouTube, donde se especializó en videojuegos como Fortnite, Minecraft, The Backrooms Game y Stumble Guys, además de challenges, reacciones y transmisiones en vivo.

Contaba con más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, 114.000 seguidores en Twitch y alrededor de 143.000 en Instagram. En 2023 celebró haber alcanzado el millón de suscriptores en YouTube con un mensaje de agradecimiento a su comunidad. Su estilo humorístico y su interacción constante con los fans le habían ganado una base fiel de seguidores en el mundo del gaming argentino.