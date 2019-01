Marcelo Iripino: de las lentejuelas al mate amargo

Con toda la adrenalina del estreno de prensa latente el cantante y coreógrafo arranco la nota contando: “Soy muy creyente, siempre digo que mis viejos me han educado de una manera en donde en mí no existe la maldad, el orgullo, la mentira esa enferma, y por eso también me siento bien porque yo trato de dis-fru-tar a pesar que a todos nos toca todo’”.

Pasando un poco por el presente del país y en contracara con el excelente momento de Bien Argentino La Evolución destacó: “La realidad es ésta, pero por lo menos lo que podemos hacer desde nuestra energía, es dar una cuota, un granito de alegría, que se lleven algo.Porque sino todo es bajón y golpes. Estamos tan cagados a palos... Me parece que también está bueno,no te va a resolver el problema, pero también esta bueno romper con la estructura de que estamos tan con el hachazo en el cuello y yo creo que en este espectáculo me pasa esto... subo al escenario y me olvido de todo y también le dejo un poco de alegría a la gente”.

Su pasado como Susano no le molesta en lo mas mínimo, de hecho se siente orgulloso y feliz por todo lo que creció como artista gracias a la diva de los teléfonos. Y en respuesta de si está en contacto con ella respondió: “Si claro, de hecho hablé la semana pasada, hablamos por whatsapp. Yo le mando muchos musicales, muchas cosas porque nos quedo esa cosa de: ‘mira que tengo esto’...”. Asimismo por la relación que los une destacó: “Es fabulosa, de hecho estoy tratando de ver cuando vuelva de invitarla porque yo la verdad para mi sería un honor tenerla en el teatro, nunca le pedí nada, ni tampoco la pongo en un compromiso obvio, pero... ‘Susana tenés que venir porque sino te reviento (risas)’. Naaaa me encantaría que venga porque para mí es un ser maravilloso y aparte fue muy importante en mi vida”. Y recordó Iripino: “Estoy acá también por todo lo que fui haciendo en estos veintidós años en el programa de Susana, así como Bendita, el bailando. Siempre rescato lo mejor de las cosas que hice y Susana es, fue y será para mí como una pieza muy importante en mi vida y una mujer que me ha ayudado muchicímo.En mi vida intima también porque el aceptar mis cosas y lo charlé mucho con ella y fue como un sostén muy importante. Estoy más que agradecido y me da placer que me relacionen con ella.Luego de haber sidos multipremiados el año pasado con el espectáculo en Villa Carlos Paz, hoy desembocan en una plaza que es inusual pero que a muchos este verano tan duro les resulto muy favorable como lo es la calle Corrientes en el teatro Apolo. “Ahora el desafío es estar acá, los productores han apostado muchicimo y se han emocionado al verlo, porque este espectáculo viene de Formosa, se bajaron del avión y dijeron ‘chicos a calle Corrientes’” agrego el bailarín.

A la hora de contar los motivos que lo llevaron a continuar con Bien Argentino contó: “Lo que paso es que estaba dando vueltas por todo el mundo y después me sume porque Ángel (Carabajal) vio en mí algo que podía aportar a este show y la verdad que la venimos remando desde Oncativo, que fue un furor. A mí me dio un cagazo porque como iba a cantar Zamba para Olvidar y la gente que iba a decir ‘este pibe baila con Susana y va a cantar’ y me prepare y fue. Me abrió las puertas porque el ambiente del folklore también son como muy perfeccionistas. Estaba Facundo Toro ese día, el papá, Daniel, fue quien compuso Zamba para Olvidar y a partir de ahí se abrieron otras puertas. Empecé a conocer el interior, la gente es maravillosa. Las culturas son diferentes, uno vivía en una caja de muchas lentejuelas y mucho strass y ahora estoy con el mate en el camarín. Con la dirección a cargo de Ángel Carabajal, Adabel Guerrero, Celeste Muriega, Fernando Bertona y un elenco completo de bailarines y músicos, en el teatro Apolo de Miércoles a Domingos, “quiero invitarlos a este megashow que como digo es familiar un show donde la gente se va a ir con una sensación linda” finalizó el bailarín. “Arriba el mate abajo el glamour” (risas).