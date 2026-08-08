Qué medidas tomó la AFA en los partidos del fútbol argentino por la muerte de Jorge Messi

Habrá un minuto de silencio antes de cada encuentro, brazaletes negros para árbitros, jugadores y cuerpos técnicos y banderas a media asta en las instalaciones de la AFA hasta el 14 de agosto.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso este sábado realizar un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de las distintas categorías del fútbol argentino por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció este sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario.
Además, los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos utilizarán un brazalete negro en señal de duelo. La AFA también resolvió que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto, como parte de las medidas adoptadas tras el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina.
La decisión fue comunicada por la mesa ejecutiva de la AFA, que expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi. “Lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló el organismo en el comienzo del comunicado.
En el documento, la entidad explicó las medidas que se aplicarán en los encuentros: “En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos”.
La AFA también confirmó que sus instalaciones permanecerán con las banderas a media asta durante los próximos días. “Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo”, indicó el comunicado.
La entidad incluyó además un mensaje dirigido a Lionel Messi y a sus familiares. “En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, expresó.
A su vez, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia publicó en su cuenta personal de X, un sentido mensaje hacia el padre del capitán de la selección Argentina. Donde destacó el rol que tuvo el padre del capitán de la Selección argentina en la formación de Lionel y en el camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.
“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó Tapia.
El dirigente también remarcó el acompañamiento de Jorge Messi durante toda la carrera de su hijo. “Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, reflexionó Tapia.
La muerte de Jorge Messi también generó muestras de acompañamiento en distintos clubes del fútbol argentino. Newell’s, Rosario Central, River, Barracas Central y Defensa y Justicia, entre otras instituciones, publicaron mensajes para expresar sus condolencias y enviar apoyo a Lionel Messi y a toda su familia.
Jorge Messi, de 68 años, permanecía internado en un sanatorio de Rosario y falleció durante la madrugada del sábado. La noticia tuvo repercusión inmediata en el fútbol argentino, donde distintas instituciones y organismos expresaron su pesar por la pérdida y acompañaron al capitán de la Selección argentina en este momento.
comentar