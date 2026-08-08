Qué medidas tomó la AFA en los partidos del fútbol argentino por la muerte de Jorge Messi

La AFA también confirmó que sus instalaciones permanecerán con las banderas a media asta durante los próximos días. “Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo”, indicó el comunicado.

La entidad incluyó además un mensaje dirigido a Lionel Messi y a sus familiares. “En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, expresó.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

A su vez, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia publicó en su cuenta personal de X, un sentido mensaje hacia el padre del capitán de la selección Argentina. Donde destacó el rol que tuvo el padre del capitán de la Selección argentina en la formación de Lionel y en el camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó Tapia.

El dirigente también remarcó el acompañamiento de Jorge Messi durante toda la carrera de su hijo. “Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, reflexionó Tapia.

La muerte de Jorge Messi también generó muestras de acompañamiento en distintos clubes del fútbol argentino. Newell’s, Rosario Central, River, Barracas Central y Defensa y Justicia, entre otras instituciones, publicaron mensajes para expresar sus condolencias y enviar apoyo a Lionel Messi y a toda su familia.

Jorge Messi, de 68 años, permanecía internado en un sanatorio de Rosario y falleció durante la madrugada del sábado. La noticia tuvo repercusión inmediata en el fútbol argentino, donde distintas instituciones y organismos expresaron su pesar por la pérdida y acompañaron al capitán de la Selección argentina en este momento.