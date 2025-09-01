¿Marcelo Tinelli vuelve a la TV?

Sobre una eventual candidatura para volver a dirigir los rumbos del club de sus amores, San Lorenzo de Almagro, respondió con claridad “No sé si candidato. Pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar de alguna manera” dejando en claro su preocupación por el presente de la institución azulgrana.

Otra de las consultas de los seguidores fue "Cuál es la clave del éxito?", algo que Marcelo no dudó en explicarlo de manera simple “Siento que la lucha, el esfuerzo, la perseverancia y el amor infinito por lo que hacés”.

Pero sin dudas, la pregunta más esperada era sobre el regreso de Tinelli a la pantalla chica "Marce no Volves más a la tele? Se te extraña" y la respuesta del conductor fue muy concreta “Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming. Extraño la tele” y echó por tierra la posibilidad de su retorno en el corto plazo.

Respecto al futuro de "Bailando", el conductor fue muy honesto con su respuesta “Sí obvio. Me encanta hacer el Bailando. Pero hoy es un programa caro para la tele, por los costos, debido a la gran cantidad de gente que hay que tener” explicando la dificultad económica que hay de mantener el formato de calidad en un contexto de crisis.

Y ante el pedido de la vuelta de ShowMatch, que se estrañan las risas y las cámaras ocultas la respuesta fue contundente “¡Qué ganas tengo! Ojalá pronto volvamos con Videomatch o algo similar”.

FORO

Con respecto a los nuevos desafíos que emprenderá Tinelli en plataformas, el conductor anticipó “Son dos temporadas de LOL. Una sale muy pronto en Prime video”, pero no mencionó su desembarco en el streaming "Carnaval", que lo tendrá como una de sus estrellas.

En cuanto su regreso a la televisión, Marcelo dejó en evidencia su deseo “Te prometo que el año que viene lo hago. Ya estamos preparando algo lindo” aseguró.