Marco Antonio Caponi: "hacemos ficción, no política"

"Siempre me pregunto si lo que contamos tiene algún contacto imaginario con el mundo sindical. Y me doy cuenta que no. Uno va leyendo los libros y ve que hay una ficción", defiende el hombre que cambió la estridencia de Roberto Sánchez en la interpretación del cantante en su etapa adulta para la serie Sandro de América por el mundillo sindical y los gestos duros y la actitud retadora que presenta su actual personaje.

"Toda ficción tiene un guiño de actualidad, pero creo que nosotros tenemos que luchar contra la creencia de que hacemos política haciendo ficción. Nosotros hacemos ficción, hacemos personajes y justamente creo que la ficción tiene la posibilidad de tener la impunidad de poder contar con libertad. Si bien acá hay una cuestión política, cuando te vas metiendo en los personajes y ves los conflictos que hay y cómo repercute en la familia, las transas que hay o las mafias empieza a haber algo muy interesante, pero que es ficcionado", señala Caponi consciente del malestar y el encono que la historia que tendrá su nueva temporada en 2020, ha despertado en los que sí la asocian al mundo real.

Poco antes de que El Tigre Verón viera la luz de la pantalla chica, ya se vinculaba su composición, con nombre y apellido, a la figura de Facundo Moyano. "El personaje tiene mejores camisas que Facundo", bromea quién supo resaltar en ciclos como Herederos de una venganza, Graduados, Los vecinos en guerra, Alguien que me quiera y La leona.

"Él es fiel a su familia, tiene una mujer y dos hijos y va por otro lado. Aunque las comparaciones están y van a estar siempre. La ficción se completa con el ojo del espectador. El espectador va a reflejar de lo que ve su propia historia, su propio punto de vista y su propia ficción. Todo el tiempo tratamos de luchar para encontrar una historia que tenga un universo verosímil dentro de una ficción. Y no que busque la identificación con cosas actuales y reales. Después uno va a encontrar como espectador cosas, pero hoy no te podés escapar de eso con nada, hagas lo que hagas", advierte Caponi.

"No me sirve decir: 'Es como Facundo Moyano'. Si ven eso no me sirve. ¿Qué me puede servir? Ponerme un saco, una camisa. Quizá ese es un arco que a lo mejor a futuro puede ser Fabito diputado o presidente en una 4ta temporada. Pero en todo este período es una lucha para tratar de salir las adiciones y pelear contra eso", cuenta respecto de la ficción que ha provocado el enojo de Hugo Moyano, al punto que su abogado Daniel Llermanos, ya presentó una demanda civil contra el productor Adrián Suar y el actor Julio Chávez por considerar que la trama "viola los derechos posiblemente patrimoniales" al asegurar que es una "copia" de la vida del líder camionero.

"Mi personaje está pivoteando en un estado de locura y de caos y se olvida de la mujer y de los hijos. Es otra cosa", agrega el papá de Valentino, el hijo nacido fruto de la relación que mantiene con la actriz Mónica Antonópulos. "Está muy enredado en lo familiar, pero tiene un amor absoluto y es extremadamente fiel con los hermanos. Es un enfermo, una persona muy dolida y muy solitaria y está ahí por una cuestión de mandato. Es un personaje muy entrañable que es querible e impune. No hay límites", destaca Marco Antonio de su labor en la miniserie en la que además intervienen Manuel Callau, Andrea Pietra, Sofía Gala y Esteban Masturini, entre tantos.

"No me gusta pensar en la televisión ni en la vida entre buenos y malos. Contamos una historia que como todo tiene sus matices", culmina el actor.