La cantante se presentará el sábado 7 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos, tras la movilización que partirá desde Plaza de Mayo.
La cantante argentina María Becerra será la encargada de cerrar la 35ª edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la convocatoria, donde los organizadores anunciaron la participación de la artista.
La incorporación de la intérprete suma una de las voces más populares de la escena urbana nacional a una jornada que combinará movilización, actividades culturales y espectáculos musicales. La edición de este año tendrá como lema “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, una consigna que busca destacar la importancia de la visibilidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
En el anuncio, los organizadores se refirieron a la cantante, conocida popularmente como “la Nena de Argentina”, y destacaron su presencia en el tramo final del evento. “Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre”, expresaron en la publicación compartida en redes sociales.
La jornada se desarrollará en el centro porteño y comenzará por la mañana con una feria y distintas propuestas vinculadas con la diversidad. La movilización principal está prevista para las 16, cuando los participantes partirán desde Plaza de Mayo rumbo a la Plaza de los Dos Congresos.
En ese último punto se instalará el escenario principal, donde se presentará María Becerra. La actuación será gratuita y formará parte de una convocatoria que combina expresiones artísticas con reclamos históricos por los derechos de las personas LGBTIQ+.
La propia cantante confirmó su participación mediante sus redes sociales y convocó a sus seguidores a sumarse a la jornada. “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre”, escribió.
La artista ya había participado en la edición anterior de la Marcha del Orgullo, en 2025, y su regreso para el cierre de este año fue recibido como uno de los anuncios destacados de la organización.
Además del espectáculo de Becerra, la programación contempla las presentaciones de K4os, Aimel Sali y Ambik. También habrá sets musicales a cargo de DJ Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara.
Otro de los momentos previstos será un homenaje a la cantante Gilda, al cumplirse 30 años de su muerte. La propuesta estará a cargo de Tita Print y se sumará a una grilla que reunirá distintos estilos musicales y expresiones performáticas.
De esta manera, el show de cierre será el punto culminante de una jornada que busca articular celebración, participación ciudadana y reivindicación de derechos.
El lema elegido para 2026, “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, plantea la movilización como una respuesta colectiva frente a los discursos y las acciones discriminatorias hacia las distintas identidades y orientaciones sexuales.
Como ocurre cada año, se espera la participación de organizaciones sociales, activistas, artistas, familias y público general en una de las convocatorias más importantes del calendario porteño.
La presencia de María Becerra se sumará a su agenda musical, que incluye actividades vinculadas con su tercer álbum de estudio, Quimera, y la gira Quimera Tour 360°. En esta ocasión, la cantante formará parte de un espectáculo abierto y gratuito en el marco de una movilización que combina música, visibilidad y reclamos sociales.
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