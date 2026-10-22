En ese último punto se instalará el escenario principal, donde se presentará María Becerra. La actuación será gratuita y formará parte de una convocatoria que combina expresiones artísticas con reclamos históricos por los derechos de las personas LGBTIQ+.

La propia cantante confirmó su participación mediante sus redes sociales y convocó a sus seguidores a sumarse a la jornada. “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre”, escribió.

La artista ya había participado en la edición anterior de la Marcha del Orgullo, en 2025, y su regreso para el cierre de este año fue recibido como uno de los anuncios destacados de la organización.

Los artistas que formarán parte de la convocatoria

Además del espectáculo de Becerra, la programación contempla las presentaciones de K4os, Aimel Sali y Ambik. También habrá sets musicales a cargo de DJ Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara.

Otro de los momentos previstos será un homenaje a la cantante Gilda, al cumplirse 30 años de su muerte. La propuesta estará a cargo de Tita Print y se sumará a una grilla que reunirá distintos estilos musicales y expresiones performáticas.

De esta manera, el show de cierre será el punto culminante de una jornada que busca articular celebración, participación ciudadana y reivindicación de derechos.

La consigna de la Marcha del Orgullo

El lema elegido para 2026, “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, plantea la movilización como una respuesta colectiva frente a los discursos y las acciones discriminatorias hacia las distintas identidades y orientaciones sexuales.

Como ocurre cada año, se espera la participación de organizaciones sociales, activistas, artistas, familias y público general en una de las convocatorias más importantes del calendario porteño.

La presencia de María Becerra se sumará a su agenda musical, que incluye actividades vinculadas con su tercer álbum de estudio, Quimera, y la gira Quimera Tour 360°. En esta ocasión, la cantante formará parte de un espectáculo abierto y gratuito en el marco de una movilización que combina música, visibilidad y reclamos sociales.