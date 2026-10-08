La cantante y su novio darán un gran paso, después de varios años de romance y hasta de convivencia. "Nos gustaría hacer algo lindo para nuestra boda".
María Becerra confirmó su boda con J Rei para el año que viene. La artista de renombre internacional sellará su historia de amor con su colega, con una gran celebración gran, a la que le dedicará varios meses de organización. "Nos queremos casar ya".
“Obviamente queremos casarnos ya”, se sinceró María, en diálogo con Oliver Quiroz, para PrimiciasYa, por América, al ser consultada por la posibilidad de su unión civil con su pareja, a colación del inminente casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, al que ya fue invitada.
"Los dos tenemos una agenda muy apretada este año y nos gustaría hacer algo lindo, tener el tiempo suficiente para prepararlo", compartió la Nena de Argentina, sobre como se imagina el gran paso que dará en su vida, al convertirse en una mujer casada.
"Seguramente sea durante el 2027, porque es un año que me lo voy a tomar más sabático", adelantó la artista pop, sobre el espacio que reservó en su agenda para el próximo año, a fin de ultimar todos los detalles de lo que, se espera, será una boda soñada.
“Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón. Por supuesto que voy a estar en su boda, qué es esa pregunta", expresó María, con la calidez que la caracteriza, a la hora de las expresiones en medios de comunicación.
“Todo lo que yo la pueda sostener, contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro”, manifestó Becerra, al ser consultada por como vivió todo el escándalo público que se generó entre Tini y su familia, por sus bienes y derechos artísticos.
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