MARÍA APOYÓ A TINI EN SUS PROBLEMAS FAMILIARES

“Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón. Por supuesto que voy a estar en su boda, qué es esa pregunta", expresó María, con la calidez que la caracteriza, a la hora de las expresiones en medios de comunicación.

María y J Rei están en pareja y conviven hace varios años.

“Todo lo que yo la pueda sostener, contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro”, manifestó Becerra, al ser consultada por como vivió todo el escándalo público que se generó entre Tini y su familia, por sus bienes y derechos artísticos.