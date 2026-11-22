En paralelo y después vinieron "Sres Papis" (por Telefe en 2014), "Joel" (Carlos Sorín), "Unidad XV, la fuga", "El cuaderno de Tomy", "Los adoptantes", "Maradona, sueño bendito", "Chueco", "El reino" y trabajos más recientes como la comedia "Casual" (durante el 2026, en el Multiteatro) nominada a Premios ACE).

Actualmente, es uno de los protagonistas de "El Curioso Incidente del Perro a Medianoche", obra teatral de Simon Stephens, basada en el best seller homónimo de Mark Haddon y que se ofrece en el Teatro Maipo (Esmeralda 443 - CABA), con una puesta tecnológica de la más alta calidad. Desde su estreno en Londres la obra batió récords en cantidad de espectadores, reconocimientos de la crítica y también en galardones, llevándose 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony.

El curioso incidente

Diego Gentile cuenta la historia que comenzó hace doce años en Broadway, como espectador maravillado, y finalizó en 2026 cuando se transformó en uno de los protagonistas de la aclamada pieza “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”.

Imágenes capturadas con un motorola razr 70 ultra

Publicidad en vivo

El recuerdo de sus experiencias teatrales alternativas provoca -entre risas- una sucesión de anécdotas ligadas al complejo oficio actoral: trabajos paralelos, publicidades en vivo en calles, salas de cine y farmacias, y el anhelo del hombre empanada. La felicidad y plenitud que le dio al participar en cinco obras en a la vez.

De un lado para otro

La multiplicidad de compromisos simultáneos obliga a los actores a desplazarse continuamente de un teatro a otro, para asumir personajes disímiles e incluso contrapuestos. El estrés de las corridas, la urgencia por llegar a horario y la eterna fantasía (popular) de mezclar los roles de cada función.

Diego Gentile en su camarín del Teatro Maipo

Seremos vecinos o...

En el pico de su exposición mediática, con el éxito de “Relatos Salvajes” en cine, “Toc Toc” en teatro y “Sres. Papis” en Telefe, Diego Gentile padeció en carne propia las complicaciones de la megaexposición y, fiel a su estilo, las rememora a través de una divertida anécdota .

Buenos equipos

Diego Gentile destaca una cualidad particular que pondera especialmente al momento de aceptar un proyecto o incluso para participar en programas televisivos. Sus manías y obsesiones.

Diego Gentile, junto a su pareja, el actor Javier Marra, en uno de sus clásicos videos que suben a sus cuentas de Instagram.

Carpa y actividad física

En la conversación con Diego Gentile se transitaron diversos temas, todos -sin excepción- atravesados por el humor: el lugar de sus peores vacaciones, sus habilidades y pasatiempos, y su desempeño en las actividades deportivas.

Crítico y espectador

Por su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, Diego Gentile posee una mirada entrenada que lo aleja de la mirada de un simple espectador y lo transforma en alguien más exigente y, a veces, impiadoso. Las frases “neutras” que utiliza con actores amigos ante una función lamentable.

Diego Gentile y Javier Marra, mostrando su libreta de casamniento, a la salida del Registro Civil, en septiembre de 2025.

Un buen villano

Diego Gentile expresa su profundo deseo de encarnar un personaje muy particular, que le permita jugar y divertirse. La posibilidad de hacer un musical que le dé la oportunidad mostrar toda su faceta histriónica. El manejo del dinero y la clásica pregunta de en qué gasta la plata.

Diego Gentile junto a Iñaki Aldao en "El curioso incidente del perro a medianoche"

Entre la comida y el cine

En el cierre de la charla, Diego Gentile se explaya sobre su habilidades culinarias -o la ausencia de ellas- y sobre las posibilidades de actualizar los platos que tradicionalmente sugieren los nutricionistas. El cine y las películas que mas significaron en su infancia y en los últimos tiempos.

Después de más de tres décadas como actor, en las que pasó de decir una sola palabra en su debut fílmico a participar en una de las películas más exitosas del cine nacional y protagonizar escenas que se volvieron parte del habla cotidiana, Diego Gentile sigue eligiendo el teatro como el lugar donde el riesgo, el juego y la artesanía son posibles.

No se quedó anclado en el éxito prolongado de "Toc Toc", ni se acomodó en el brillo que le dio "Relatos salvajes". Prefiere llenar su “disco rígido” de miradas, de crecer con el error y sostener el oficio que ama, sin perder la pureza del llamado original.

A los cincuenta años, Diego Gentile sigue con la vocación intacta de “ser otros”.

Instagram: Diego Gentile ; Guillermo Pardini

Agradecimientos: IG Soluna