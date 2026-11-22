Con 50 años recién cumplidos, el popular actor protagoniza una de las obras más destacadas de la cartelera porteña y sueña con un villano que lo haga divertir.
Diego Rubén Gentile nació el 19 de noviembre de 1976 en Floresta, un tradicional el barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Desde muy chico sintió el llamado de la actuación y sin antecedentes familiares ni referentes cercanos en el oficio, comenzó su formación el Centro Cultural Roberto Arlt. A los trece, ingresó con beca parcial a la escuela de Agustín Alezzo, donde permaneció durante cinco años y más tarde se perfeccionó con Alejandro Maci, Javier Daulte, entre otros maestros.
A los 17 -mientras terminaba el secundario- debutó en cine en la película "Las cosas del querer 2" y apareció en varios episodios de "Poliladrón" -la ficción de Adrián Suar en El Trece- con el personaje de Ramiro Espina. Su carrera se forjó primero en el circuito teatral independiente ("David, el rey", "La calesita rebelde", "Revolución de un mundo" -por la que ganó el Premio Clarín Revelación 2008-, "Matar cansa", "Late el corazón de un perro" -Premio ACE-, entre otras).
Con la obra "Toc Toc" llegó su popularidad, allí interpretó a Otto, el personaje obsesionado con las rayas y la simetría. Permaneció más de seis años (entre 2011 y 2017) y superó las 2.200 funciones en una de las comedias más convocantes de la historia del teatro argentino. Fiel a su esencia, dejó el proyecto cuando sintió que la “jaula de oro” del éxito le impedía arriesgarse y seguir creciendo.
Pero salto definitivo a la masividad llegó en 2014 con su papel de Ariel en el segmento “Hasta que la muerte nos separe” de "Relatos salvajes", el exitoso filme de Damián Szifrón. La película se convirtió en la más vista de la historia del cine argentino -casi 4 millones de espectadores-, fue nominada al Oscar y su escena de la boda -junto a Érica Rivas- quedó grabada en el imaginario colectivo.
En paralelo y después vinieron "Sres Papis" (por Telefe en 2014), "Joel" (Carlos Sorín), "Unidad XV, la fuga", "El cuaderno de Tomy", "Los adoptantes", "Maradona, sueño bendito", "Chueco", "El reino" y trabajos más recientes como la comedia "Casual" (durante el 2026, en el Multiteatro) nominada a Premios ACE).
Actualmente, es uno de los protagonistas de "El Curioso Incidente del Perro a Medianoche", obra teatral de Simon Stephens, basada en el best seller homónimo de Mark Haddon y que se ofrece en el Teatro Maipo (Esmeralda 443 - CABA), con una puesta tecnológica de la más alta calidad. Desde su estreno en Londres la obra batió récords en cantidad de espectadores, reconocimientos de la crítica y también en galardones, llevándose 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony.
Diego Gentile cuenta la historia que comenzó hace doce años en Broadway, como espectador maravillado, y finalizó en 2026 cuando se transformó en uno de los protagonistas de la aclamada pieza “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”.
Imágenes capturadas con un motorola razr 70 ultra
El recuerdo de sus experiencias teatrales alternativas provoca -entre risas- una sucesión de anécdotas ligadas al complejo oficio actoral: trabajos paralelos, publicidades en vivo en calles, salas de cine y farmacias, y el anhelo del hombre empanada. La felicidad y plenitud que le dio al participar en cinco obras en a la vez.
La multiplicidad de compromisos simultáneos obliga a los actores a desplazarse continuamente de un teatro a otro, para asumir personajes disímiles e incluso contrapuestos. El estrés de las corridas, la urgencia por llegar a horario y la eterna fantasía (popular) de mezclar los roles de cada función.
En el pico de su exposición mediática, con el éxito de “Relatos Salvajes” en cine, “Toc Toc” en teatro y “Sres. Papis” en Telefe, Diego Gentile padeció en carne propia las complicaciones de la megaexposición y, fiel a su estilo, las rememora a través de una divertida anécdota .
Diego Gentile destaca una cualidad particular que pondera especialmente al momento de aceptar un proyecto o incluso para participar en programas televisivos. Sus manías y obsesiones.
En la conversación con Diego Gentile se transitaron diversos temas, todos -sin excepción- atravesados por el humor: el lugar de sus peores vacaciones, sus habilidades y pasatiempos, y su desempeño en las actividades deportivas.
Por su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, Diego Gentile posee una mirada entrenada que lo aleja de la mirada de un simple espectador y lo transforma en alguien más exigente y, a veces, impiadoso. Las frases “neutras” que utiliza con actores amigos ante una función lamentable.
Diego Gentile expresa su profundo deseo de encarnar un personaje muy particular, que le permita jugar y divertirse. La posibilidad de hacer un musical que le dé la oportunidad mostrar toda su faceta histriónica. El manejo del dinero y la clásica pregunta de en qué gasta la plata.
En el cierre de la charla, Diego Gentile se explaya sobre su habilidades culinarias -o la ausencia de ellas- y sobre las posibilidades de actualizar los platos que tradicionalmente sugieren los nutricionistas. El cine y las películas que mas significaron en su infancia y en los últimos tiempos.
Después de más de tres décadas como actor, en las que pasó de decir una sola palabra en su debut fílmico a participar en una de las películas más exitosas del cine nacional y protagonizar escenas que se volvieron parte del habla cotidiana, Diego Gentile sigue eligiendo el teatro como el lugar donde el riesgo, el juego y la artesanía son posibles.
No se quedó anclado en el éxito prolongado de "Toc Toc", ni se acomodó en el brillo que le dio "Relatos salvajes". Prefiere llenar su “disco rígido” de miradas, de crecer con el error y sostener el oficio que ama, sin perder la pureza del llamado original.
A los cincuenta años, Diego Gentile sigue con la vocación intacta de “ser otros”.
Instagram: Diego Gentile ; Guillermo Pardini
Agradecimientos: IG Soluna