Mariano Chihade evoluciona favorablemente luego de su operación, realizada el miércoles, y dejará de estar en terapia intensiva.
El productor Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, fue operado en el Instituto Fleni este miércoles, luego de que le detectaran una imagen nodular en el cerebro. Tras evolucionar favorablemente, el productor dejará la terapia intensiva y pasará a estar en una habitación común con cuidados intensivos.
“En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos”, informó Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarinas Contenidos, en diálogo con Todo Noticias
La médica agregó que la evolución de Chihade "es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico” y continuará internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia.
La semana pasada se encendieron todas las alarmas cuando se conoció que Mariano Chihade ingresó el martes a la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, para completar una serie de estudios médicos, y una resonancia magnética determinó que tenía un nódulo en el cerebro. Pocas horas después, al director de Mandarina, conocida productora de televisión, estaba siendo operado.
Según el parte médico difundido por la clínica Fleni, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.
El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.
La cirugía resultó exitosa pero Chihade tiene, por delante, un largo proceso de recuperación. "Esto tomó desprevenidos a todos porque es un tipo joven, saludable, deportista pero como pasa en la vida, surgen estas cosas", definió Ángel de Brito.
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