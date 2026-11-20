Según el parte médico difundido por la clínica Fleni, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.

La cirugía resultó exitosa pero Chihade tiene, por delante, un largo proceso de recuperación. "Esto tomó desprevenidos a todos porque es un tipo joven, saludable, deportista pero como pasa en la vida, surgen estas cosas", definió Ángel de Brito.