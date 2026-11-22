En el programa de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, la One recordó ese momento con su estilo característico. La charla que mantuvo con su pareja antes de la intimidad.
Moria Casán visitó el programa Todo sigue igual (El Trece) y sorprendió a Roberto Moldavsky y Toto Kirzner al contar, con su característico estilo sin filtros, cómo fue la primera vez que hizo el amor con su pareja, Fernando 'Pato' Galmarini.
“Él, cuando me conoció, me dijo: ‘Estoy enamorado de Boca y de Perón’. Cero romántico”, recordó La One. Además, contó cuál fue su respuesta ante semejante declaración: “Yo le dije: ‘Estoy enamorada de mí’”.
Lo más explosivo llegó al brindar detalles sobre su primer encuentro íntimo. “Cuando llegó el día, yo directamente fui con los aparatos. El día uno yo explico todo”, reveló. Y además, explicó cómo suele encarar esas situaciones: “Todo esto voy a usar, si puedo lo uso con vos; si no, lo uso sola”.
Por último, lanzó una reflexión que desató las risas en el estudio: “La charla con un hombre que está ocupado en satisfacer me da como una cosa de ternura”.
La actriz y conductora fue distinguida días atrás como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un homenaje que, a su vez, declaró de interés cultural a la serie biográfica “Moria”, que recrea distintos momentos de su vida y trayectoria artística.
El acto contó con la presencia de su hija, Sofía Gala, su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, su nieto Dante Della Paolera y numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Jorge Telerman, María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Ángel de Brito y Nora Cárpena, su compañera en la histórica obra “Brujas”.
El reconocimiento incluyó distintos aspectos de su presente artístico: además de la distinción personal, la Legislatura declaró de interés cultural la serie biográfica “Moria”, se pronunció en el mismo sentido sobre la obra “Cuestión de género” y otorgó una mención especial al ciclo televisivo “La mañana con Moria”.
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