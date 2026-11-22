Distinguieron a Moria Casán en la Legislatura porteña

La actriz y conductora fue distinguida días atrás como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un homenaje que, a su vez, declaró de interés cultural a la serie biográfica “Moria”, que recrea distintos momentos de su vida y trayectoria artística.

El acto contó con la presencia de su hija, Sofía Gala, su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, su nieto Dante Della Paolera y numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Jorge Telerman, María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Ángel de Brito y Nora Cárpena, su compañera en la histórica obra “Brujas”.

El reconocimiento incluyó distintos aspectos de su presente artístico: además de la distinción personal, la Legislatura declaró de interés cultural la serie biográfica “Moria”, se pronunció en el mismo sentido sobre la obra “Cuestión de género” y otorgó una mención especial al ciclo televisivo “La mañana con Moria”.