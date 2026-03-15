Mariano Iúdica: forjador de su propio destino

Hoy, continúa el legado de Gerardo Sofovich y conduce la mesa del clásico "Polémica en el Bar" -de lunes a viernes a las 23, en América TV- y está pronto a debutar con su programa "Iúdica 910" en las medianoches de Radio La Red (AM 910)

Polémica

Mariano Iúdica explica qué significa el programa "Polémica en Bar" en su vida, la importancia de Gerardo Sofovich en su desarrollo profesional y el paralelismo que encuentra entre el destacado productor y conductor y su padre. Su permanente deseo de integrar a las nuevas generaciones de comunicadores al histórico ciclo.

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Captura de pantalla 2026-03-13 a las 11.08.48a.m. Mariano Iúdica al mando de "Polémica en el Bar"

Los traidores

El conductor de "Polémica en el Bar" habla sobre la estigmatización que sufrió el programa a lo largo de los años y reflexiona sobre los traidores, los que tuvo Gerardo Sofovich -a lo largo de su extensa carrera- y los que se cruzaron en su vida. El vínculo con Marcelo Tinelli y Antonio Gasalla.

02 - MI - Los traidores

image El joven Mariano Iúdica en su primer trabajo en el mundo de la televisión, camarógrafo de Cuatro Cabezas, le emprea de Mario Pergolini y Daniel Guebel.

Bloopermanía

En el año 2001, a las 17, en lo que fue Azul Televisión -hoy El Nueve- Mariano Iúdica condujo el programa "Bloopermanía", un espacio que surgió como un relleno en la programación y se transformó en un fenómeno de audiencia. El recuerdo de ese momento especial, y su esencia como conductor a través del tiempo.

03 - MI - Bloopermania

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Trabajar con todos

De su extensa trayectoria profesional, Mariano Iúdica recuerda sus comienzos como camarógrafo en la productora Cuatro Cabezas -de Mario Pergolini y Diego Guebel-, su trabajo con Georgina Barbarossa -bajo las estrictas órdenes de Antonio Gasalla- y el paso por el programa de Susana Giménez -en 2016-, de la que recuerda sus numerosos gestos de generosidad.

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La gente

Mariano Iúdica mantiene una relación muy estrecha con el público, y es por eso se enoja mucho -y lo manifiesta claramente- con las nuevas generaciones de "famosos" que parecen despreciarlos. Qué cosas que lo sacan y le hacen perder la armonía. Los problemas que le trajo de ir siempre de frente.

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Embed Mariano Iúdica al mando del "Soñando por Cantar", el gran exito televisivo de las temporadas 2012/13

La felicidad

Para Mariano Iúdica hay un sonido familiar que lo remite automáticamente al sentimiento de felicidad plena. Su nueva vida en pareja con Romina Propato -su mujer hace 25 años- y el precio que hay que pagar para cumplir los sueños.

06 - MI - La felicidad

AYER Y HOY ok Ayer y Hoy: Romina Propato y Mariano Iúdica

La familia, lo único

Mariano destaca la importancia de la familia como centro y motor de la vida, un elemento fundamental para mantener los pies sobre la tierra. Las pequeñas cosas no no soporta de él, pero que -igualmente- no puede corregir. La importancia del aprendizaje constante -en su caso con la psicóloga Marta Scriminaci- y de poner en valor el precio.

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image (1) Mariano Iúdica y su máxima creación: su familia, junto Romina Propato y sus hijos, Osvaldo, Valentina, Salvador y Bernarda.

Orgulloso padre de sus hijos, Valentina -psicóloga y dedicada a los medios digitales-, María Bernarda -cocinera- (de su primer matrimonio con Eugenia Angeli), Osvaldo -trabaja en su productora- y Salvador -estudia gestión deportiva- y eterno agradecido a su salvadora: la bailarina y coreógrafa Romina Propato, su esposa desde hace más de 20 años.

Trabajó y aprendió con los más grandes, Pergolini, Gasalla, Sofovich y Tinelli son algunos de los nombres y su libreta mental esta repleta de anotaciones que le permiten llegar donde sus deseos le proponen.

Mariano Iúdica, forjador de su propio destino