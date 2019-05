En un primer momento ella bancó a quien era su marido pero Marina confió en la información periodística y ambas tuvieron varios cruces y hasta tuvieron un tiempo sin hablarse que se terminó cuando Iliana se separó de Rossi ante la evidencia.

Ahora nuevamente están enfrentadas y todo por la causa que Iliana le inició a Elvira Ferrer, la ex mujer de Emilio Disi, quien había dicho que ella era amante del ex capocómico. Ese escándalo que derivó en la causa judicial llegó a su fin ya que las protagonistas de la historia firmaron un pacto para terminar con la pelea mediática.

Sin embargo, Marina Calabró se mostró enojada con su hermana por haber tomado esa decisión, y aseguró que le molestó no haberse enterado del acuerdo por Iliana, sino por otros medios. “Me parece que me merecía no enterarme por un colega. Cuando ella se enteró de que yo ya sabía me mandó varios audios y me dijo ‘Ay, no, yo te iba a contar’”, contó en diálogo con Intrusos.

ADEMÁS:

Marina mostró que es una mujer de carácter y dejó en claro que en el momento que Iliana la llamó ella no le atendió el teléfono porque estaba enojada. Aunque, como una trabajadora del medio, después de alguna manera terminó entendiendo la decisión de la hermana.

“Me llamaba al teléfono y yo no la atendía. Me enojé en el momento, pero después entendí que si se filtraba como después pasó, porque la otra parte llamó a Monti y a Pamela a la tarde, ella no quería que yo quede en el medio si se filtraba en un programa más imparcial. Ella me dice que lo hizo para preservarme de que se filtre por otro lado y que quede yo como la infidente”, aseguró.

En su momento Iliana había dicho que iría hasta el final contra Elvira y su hermana la acompañó, por eso ahora se sorprende ante ese cambio, Marina dejó firme su postura. Marina aseguró que ella no hubiera firmado ningún acuerdo: “Yo la respeto, me parece bien, y ella no tiene por qué consultarme ni pedir mi opinión, pero yo no lo hubiera firmado”. Claramente las hermanas Calabró se quieren, de eso no hay dudas, pero cada una tiene su carácter y lo pone en descubierto.