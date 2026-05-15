Marina Calabró y Luis Ventura reemplazan a Karina Mazzocco

Los dos reconocidos periodistas ocuparan el horario que dejará vacante la salida del programa "A la tarde" que conduce Karina Mazzocco.
En el marco del escándalo que generó el sorpresivo anuncio del programa "A la tarde" que conduce de Karina Mazzocco y los rumores de la vuelta de la premiada dupla de Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli a la pantalla de América TV pero, finalmente, se confirmó que los ocuparán ese espacio -a partir del lunes 1 de junio- serán los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura y el ciclo llevará el nombre de "Primicias Ya".
Ángel de Brito confirmó en su programa "Angel responde" en streaming BONDI, la modificación de último momento que se produjo en la tarde de América, y que el destino de "Pasó en América" sería a las 23, desplazando a "Polémica en el Bar" a las 0 hs.
La periodista Marina Calabró confirmó la información de su colega de "LAM" en su programa radial "Marina 107.9" en FM El Observador y reconoció que aún "está aturdida, porque la realidad era otra hasta el martes a última hora".
Marina continuó con el relato de la buena nueva profesional "Hoy terminó de cerrarse y confirmarse todo. Fue realmente muy inesperado, no estaba en los planes de nadie, mucho menos en los míos" y agregó "Estoy recontenta, ni hace falta que te lo diga".
La periodista contó que mantuvo una conversación privada con Karina Mazzocco para aclarar cualquier tipo donde malentendido "A Karina la quiero, la banco. Lamenté el levantamiento (de su programa), se lo dije a ella. Karina sabe exactamente cómo fue todo porque además es la misma productora de su programa, con lo cual imaginate que no le van a estar mintiendo a ella".
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