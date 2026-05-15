Marina Calabró y Luis Ventura reemplazan a Karina Mazzocco

Marina continuó con el relato de la buena nueva profesional "Hoy terminó de cerrarse y confirmarse todo. Fue realmente muy inesperado, no estaba en los planes de nadie, mucho menos en los míos" y agregó "Estoy recontenta, ni hace falta que te lo diga".

La periodista contó que mantuvo una conversación privada con Karina Mazzocco para aclarar cualquier tipo donde malentendido "A Karina la quiero, la banco. Lamenté el levantamiento (de su programa), se lo dije a ella. Karina sabe exactamente cómo fue todo porque además es la misma productora de su programa, con lo cual imaginate que no le van a estar mintiendo a ella".

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Cómo queda la grilla de América TV a partir del lunes 1 de junio: