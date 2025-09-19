Mario Pergolini dijo que "odia a la tele": "Me tengo que hacer de bueno"

“Me vinieron las lágrimas”, dijo Pergolini, imitando los gestos que hizo Andy Kusnetzoff del último miércoles, cuando reflexionó sobre la problemática de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, en tiempo en donde el gobierno nacional de Javier Milei decidió quitarle su apoyo.

“Moski [Lautaro Moschini] se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando”, dijo Pergolini, mientras sacaba de uno de sus bolsillos unas gotas oculares que simuló ponerse para "forzar" un posible llanto al aire de su programa en Vorterix. “Porque cuando hablan de Moski lloran todos. Porque Moski se fue de acá... me vinieron las lágrimas”.

"Dijo que se había ido de acá porque no quería hacer nada, porque tenía una profesión. A la semana, publicó ese video, una foto, en donde aclaró un poco lo que le había pasado, previendo la movida de ayer. Ayer se lo ve desde Dubai con un chico con serios problemas nutritivos. Está muy flaco el chico con el que está. Y para mí, el flaco, flaco, flaco, es gente que le pira un poco el cerebro”, agregó el también conductor de Otro día perdido, en el prime time de El 13.

EL SINCERICIDIO DE PERGOLINI

Pero más allá de la burla pública que le dedicó a Andy, Mario aprovechó sus dichos al aire para dejar en evidencia, quizá, sus sentimientos más reales sobre la televisión, la cual supo decir públicamente, en más de una oportunidad, que "estaba muerta". Y se volvió a referir a su vínculo con la pantalla chica...

"¿Que tengo que pensar en la tele?, ¿que me tranquiliza? La odio. Estoy yendo a la tele y digo ´Dios mío´. Lo que pasa es que en la tele tengo que estar todo el tiempo en bueno. Entonces, cuando vengo acá, soy más cercano a mí. Obvio que el verdadero Mario Pergolini es el que está acá", aseguró, el presentador. Sin más pruebas...