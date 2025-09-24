Martín Fierro 2025: así se preparan los conductores para la Alfombra Roja

Pero antes de que comience la entrega de premios, la noche contará con una previa especial. Desde las 17 horas, Pia Shaw y Sofi Martínez presentarán los detalles más importantes de la gran velada. Luego, a las 19 horas, se dará inicio a la esperada Alfombra Roja, donde los conductores Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez recibirán a los invitados y mostrarán los estilos más destacados.

martinfierroradio1.jpg La entrega de los Martín Fierro de Radio 2025 tendrá 32 ternas.

Mientras tanto, Streams Telefe ofrecerá a partir de las 18 horas una transmisión exclusiva con Grego Rossello, Sofi Martínez, Priscila Crivo, Diego Poggi y Momi Giardina. Desde las mesas, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar comentarán todo lo que suceda, y Diego Poggi conversará en vivo con los ganadores después de recibir su premio.

Además, habrá contenidos especiales como “Ferné con Grego Express”, donde Grego llevará su living para entrevistas con los protagonistas de la noche, y cobertura de Fuera de Joda y Lapré con Kennys Palacios desde el Hilton. Lean Saifir y Luchi Patrone, desde los estudios de Telefe, y Fefe Bongiorno, seguirán y comentarán en vivo la Alfombra Roja y la ceremonia.

Finalmente, Santiago del Moro dará inicio a la ceremonia oficial, que promete ser una noche inolvidable llena de talento, glamour y celebridades. La 53° edición de los Martín Fierro ya tiene todo listo para brillar.