Martín Fierro 2025: así se preparan los conductores para la Alfombra Roja

Este lunes 29 de septiembre, Telefe transmitirá en vivo la 53° edición de los Martín Fierro con Alfombra Roja conducida por Iván de Pineda, Zaira Nara y otros.
La espera terminó: este lunes 29 de septiembre se celebrará la 53° edición de los Premios Martín Fierro. La ceremonia, que reconoce a lo mejor de la televisión argentina de 2024, será conducida por Santiago del Moro y tendrá transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe desde el Hilton Buenos Aires.
Pero antes de que comience la entrega de premios, la noche contará con una previa especial. Desde las 17 horas, Pia Shaw y Sofi Martínez presentarán los detalles más importantes de la gran velada. Luego, a las 19 horas, se dará inicio a la esperada Alfombra Roja, donde los conductores Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez recibirán a los invitados y mostrarán los estilos más destacados.
Mientras tanto, Streams Telefe ofrecerá a partir de las 18 horas una transmisión exclusiva con Grego Rossello, Sofi Martínez, Priscila Crivo, Diego Poggi y Momi Giardina. Desde las mesas, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar comentarán todo lo que suceda, y Diego Poggi conversará en vivo con los ganadores después de recibir su premio.
Además, habrá contenidos especiales como “Ferné con Grego Express”, donde Grego llevará su living para entrevistas con los protagonistas de la noche, y cobertura de Fuera de Joda y Lapré con Kennys Palacios desde el Hilton. Lean Saifir y Luchi Patrone, desde los estudios de Telefe, y Fefe Bongiorno, seguirán y comentarán en vivo la Alfombra Roja y la ceremonia.
Finalmente, Santiago del Moro dará inicio a la ceremonia oficial, que promete ser una noche inolvidable llena de talento, glamour y celebridades. La 53° edición de los Martín Fierro ya tiene todo listo para brillar.
