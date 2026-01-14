Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale en Mar del Plata

Segunda emisión de los tradicionales programas televisivos conducidos por Mirtha Legrand y Juana Viale desde la ciudad de Mar del Plata.

El próximo fin de semana la gran diva de la televisión y su nieta realizarán el segundo programa desde la ciudad balnearia más famosa de la Argentina, en los que recibirán a las figuras más relevante durante la temporada de verano.

El sábado 17 de enero, a las 21:30 por El Trece, Mirtha Legrand tendrá una noche de hermanos. Por un lado, a dos de los protagonistas de "Fátima Universal" una de las obras más exitosas de Mar del Plata, la comediante e imitadora Fátima Florez y el periodista Marcelo Polino.

image

Además, acompañarán en su mesa a "la Chiqui", la actriz Ana Maria Piquio -protagonista de "El Secreto", junto a Gerardo Romano-, el actor y empresario hotelero Damián de Santo y la artista Julieta Ortega, una de las integrantes de la nueva versión de "Sex" que se ofrece en la costa atlántica.

Próxima a cumplir los 99 años -el 23 de febrero- "La Chiqui" continúa muy activa, presenciando los espectáculos de la temporada estival, y regresando a la pantalla de El Trece para seguir haciendo historia en la televisión.

Por su parte, el domingo 18 de enero, pero desde las 13.45 en El Trece, Juana Viale reunirá en su #mesaza al cantante Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido artísticamente como "El Polaco", el actor y conductor Diego Ramos -integrante del elenco de "Sex" la exitosa obra de José María Muscari- la actriz y bailarina Vanina Escudero -una de las protagonistas de la obra "Passión la Marca del Engaño"-, el actor y humorista Rodolfo Samsó -más conocido como Alakrán- y Bernardita Siutti, reconocida en las redes sociales como "Mami albañil".

image

Mirtha Legrand y Juana Viale transmiten sus programas televisivos desde un. tradicional hotel de la Ciudad de Mar del Plata. Estos ciclos son una producción de StoryLab -de Nacho Viale, nieto de "La Chiqui"- para El Trece.

