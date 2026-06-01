Exitoso debut de "Hermanos y Detectives" en la TV francesa

El formato de la serie argentina "Hermanos y Detectives" -que en nuestro país solo tuvo 10 episodios- ya tiene con exitosas adaptaciones en distintos países como Italia -a través de Channel 5-, España -en Telecinco-, Rusia -en Rossiya-, México -en Televisa- y Chile _en Chilevisión-.

image "Hermanos y Detectives" en su versión mexicana, protagonizada por Julio Bracho, Adrian Uribe y Octavio Ocaña

La adaptación francesa llamada "Soeurs et demie" (traducido al español seria "media hermana") tiene los protagónicos de Jeanne Bournaud y la pequeña Anna Blézio, y cuenta la historia de una agente de policía a quien se le asigna la tutela de su media hermana de 10 años, cuya existencia ignoraba.

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Como era de esperar, la policía rechaza esta responsabilidad, pero acepta cuidar de su hermana menor mientras le busca un hogar pero, luego de un comienzo difícil, las dos aprenden a comprenderse y forman un equipo extraordinariamente eficaz para resolver problemas.

Actualmente, la versión original de "Hermanos y detectives" escrita y dirigida por Damián Szifrón se encuentra disponible en Amazon Prime Video para Latinoamérica, lo que permite que las nuevas generaciones descubran esta historia hecha en 2006 por Telefe Studios, y que se ha convertido en un fenómeno global.