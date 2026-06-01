Exitoso debut de "Hermanos y Detectives" en la TV francesa

Se estrenó en horario central de la televisión francesa la adaptación de "Hermanos y Detectives", la exitosa tira de Damián Szifrón y producida por Telefe Studios.
France Télévisions estrenó en el horario central de su pantalla la adaptación -en versión telefilm- de la exitosa serie "Hermanos y Detectives", que Telefe estrenó hace 20 años, con los protagónicos de Rodrigo de la Serna, Rodrigo Noya, Osqui Guzmán, Carlos Moreno y María Marull.
El primer episodio de la historia creada por Damián Szifron, -que Telefe estrenó el miércoles 6 de septiembre de 2006- se transformó en un suceso en audiencia y generó la inmediata atención en uno de los mercados audiovisuales más importantes de Europa. Por ese motivo, France Télévisions está evaluando el desarrollo de nuevos capítulos.
El formato de la serie argentina "Hermanos y Detectives" -que en nuestro país solo tuvo 10 episodios- ya tiene con exitosas adaptaciones en distintos países como Italia -a través de Channel 5-, España -en Telecinco-, Rusia -en Rossiya-, México -en Televisa- y Chile _en Chilevisión-.
La adaptación francesa llamada "Soeurs et demie" (traducido al español seria "media hermana") tiene los protagónicos de Jeanne Bournaud y la pequeña Anna Blézio, y cuenta la historia de una agente de policía a quien se le asigna la tutela de su media hermana de 10 años, cuya existencia ignoraba.
Como era de esperar, la policía rechaza esta responsabilidad, pero acepta cuidar de su hermana menor mientras le busca un hogar pero, luego de un comienzo difícil, las dos aprenden a comprenderse y forman un equipo extraordinariamente eficaz para resolver problemas.
Actualmente, la versión original de "Hermanos y detectives" escrita y dirigida por Damián Szifrón se encuentra disponible en Amazon Prime Video para Latinoamérica, lo que permite que las nuevas generaciones descubran esta historia hecha en 2006 por Telefe Studios, y que se ha convertido en un fenómeno global.
comentar