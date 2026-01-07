La novia de Martín Demichelis habló sobre la discusión que tuvieron en Punta del Este

Todo ocurrió el martes por la tarde en el balneario La Susana Beach, en José Ignacio. El exfutbolista se encontraba almorzando junto a un grupo de personas, entre las que estaba su novia, cuando se habría desatado una discusión que fue escalando hasta convertirse en una escena de fuerte tensión.

Durante el almuerzo Micaela se levantó visiblemente molesta y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, con una actitud que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

En el ciclo A la tarde, en la pantalla de América TV, se comunicaron directamente con Micaela para conocer su versión.

Oliver Quiroz se contactó con Micaela a través de mensajes. La joven respondió con firmeza: "Te aclaro que nunca hubo violencia ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo. El tema es privado y queda entre nosotros. Por eso nos fuimos a hablar al auto".

En este contexto, Karina Mazzocco, la conductora del programa, intervino inmediatamente y resumió la situación: "Ahí está, discusión de pareja".

Luego, Quiroz compartió otro mensaje que ella le había enviado previamente: "Hola, Oliver, gracias por consultar, están exagerando. Estamos súper bien".

De todos modos, la panelista Nadia Epstein planteó dudas sobre la versión de Micaela: "¿Vamos a creer en lo que se dice o en lo que vemos? Porque ella puede decir que está muy bien, pero en las imágenes no se ve eso". Por último, Mazzocco cerró el debate con una frase contundente: "Es así: acá no ha pasado nada".

Micaela es una joven de Olivos que se dedica al rubro de la estética y que la relación con Demichelis habría comenzado hace aproximadamente tres meses. El vínculo tomó estado público luego de que ambos fueran vistos juntos en una fiesta realizada en Mendoza, donde incluso fueron fotografiados bailando.

Este acercamiento se dio en paralelo a la separación del ex director técnico de River Plate de Evangelina Anderson, con quien tiene tres hijos.