Nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El pequeño nació este sábado y pesó 4,085 kilos. En las primeras fotos se ve el detalle de sus diminutos pies, apenas minutos después del parto. En las siguientes, se observa a Eva y Gianluca abrazando al bebé entre lágrimas y sonrisas, y en la última imagen, la modelo amamanta por primera vez mientras su pareja la contempla conmovido.

La publicación cosechó cientos de comentarios de figuras del espectáculo como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, que expresaron su cariño con emojis y palabras de felicitación. Pero una dedicatoria en particular se destacó: la de Carolina Baldini, madre de Gianluca y exesposa de Diego “Cholo” Simeone. “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. Ser mamá fue un regalo, ser abuela una bendición. Sos tan lindo, Fausti”, escribió la exmodelo, visiblemente emocionada por la llegada de su primer nieto.

La ansiedad de Eva Bargiela

A pocos días del parto, Bargiela había compartido la ansiedad propia de la espera, reconociendo que Faustino “estaba muy cómodo” y que todos los controles médicos marchaban bien. “Sigo esperando a que salga de la panza. Me pongo nerviosa, pero quiero mantener el eje. Va a salir cuando él quiera”, contaba entonces en un video a sus más de 480 mil seguidores.

La pareja había acompañado la etapa final del embarazo con un ritual especial. A semanas del nacimiento, Eva regresó junto a Gianluca a la Basílica de Luján para cumplir una promesa realizada meses atrás. “Esperándote, bebito amado y bendecido. En la última foto, en el mismo lugar, hace un año”, escribió la modelo al publicar las imágenes de la visita, donde ambos posaron frente al templo con una actitud serena y agradecida.

El posteo en Luján reflejó el costado espiritual de la pareja, que eligió documentar el camino hacia la maternidad y la paternidad con una mirada íntima y simbólica. Las fotos, en las que Bargiela luce un vestido blanco y Simeone un atuendo informal, fueron tomadas frente a la imponente fachada neogótica de la basílica, un espacio emblemático de devoción en el país.