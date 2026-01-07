Wanda Nara deberá cuidar la reputación de Telefe

En el programa "DDM" -Diario de Mariana- en América TV, el panelista explicó la cláusula que el canal incorporó al vinculo contractual para el 2026 y mantenerla como una de las figuras del canal y representante de los realities de cocina.

Guido

A fines del 2024, la mediática conductora presumió haber renovado su contrato y mencionó -como sus proyectos principales- la conducción de los ciclos culinarios MasterChef, MasterChef Celebrity y Bake Off.

“La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que reflejen los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye, y no se limita, a comportamientos éticos, de respeto, que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas y con lo que ella cuenta públicamente” explicó Guido Záffora.

Captura de pantalla 2026-01-07 a las 11.15.25a.m.

El documento exclusivo que consiguió el periodista especifica que, en sus declaraciones públicas, la conductora no puede ofender ni perjudicar a ninguna figura del canal, como tampoco a ninguno de sus colaboradores. Por otra parte, le exigen tener un especial cuidado con el uso de sus redes sociales, algo que será monitoreado por la empresa

“En tal sentido, durante todo el plazo de vigencia del contrato y mientras dure la relación con Telefe, la conductora se abstendrá de asumir cualquier actitud y/o realizar declaraciones en cualquier medio, incluyendo redes sociales personales de la conductora, que atenten contra su buena reputación e imagen que puedan dañar la imagen de los programas, los streams, la ficción, Telefe y demás, por el tema de los sponsors, anunciantes y main sponsors” cerró el Guido Záfora en "DDM"