Maru Botana y la crianza de sus hijos: "Mi marido nunca me ayudó en nada"

Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Facundo (fallecido), Milagros e Ignacio, son los ocho hijos de Maru con un empresario campero. Pero la cocinera dice que se ocupó de su crianza absolutamente sola.
Maru Botana habló, a fondo, de su experiencia con la paternidad que comparte con su marido, Bernardo Solá, con quien tienen ocho hijos. La cocinera confesó que siempre se hizo cargo de la llegada al mundo y de la crianza de los nenes, totalmente sola. "Me ocupaba de todo yo, no tenía a nadie que me ayude".
"Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo”, afirmó Maru, en una entrevista con Más minas que mamás, con Juana Repetto y Vicky Gils. “Él me dijo: ‘Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes’”, compartió la cocinera, sobre las primeras charlas con su marido, en donde hablaron de cómo sería su relación.
"Dije: ‘Uy, qué garrón este pibe’. Aparte de que se va al campo, con los hijos nunca fue gamba a la noche, nada... Viste que dicen esa que llega un momento en que te depertás y no sabés si acabás de darle la teta, si tenés que cambiar el pañal. te querés pegar la cabeza contra la pared".
"Son esos momentos en que te perdés pero siempre me encantó. Me ocupaba de todo yo, no tenía a nadie que me ayudara (en referencia una posible niñera). Yo naturalicé desde el momento cero el tener un marido que no me ayudase en nada. El primer hijo que tuve fue un embole. Vivíamos en Olivos, mi mamá estaba en Capital (Federal), me venía con el pibe en bondi, se lo dejaba a mi mamá, me iba a trabajar", recordó, Botana.
"Para mí, la maternidad fue tan importante siempre y es tan de la mujer, en un punto, está buenísimo tener marido, pero es tuya y de tu hijo. Por ejemplo, en el momento del parto, en ese momento siempre conecté un montón con mi médico, y me sumaba que estuviese mi marido, pero tampoco es que me volvía loca", confió, Maru.
“No es fácil, porque las crisis las tenés siempre... Ayudó mucho el campo. Fogonazo. Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado. Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable”, contó, Botana, sobre la intimidad con su esposo.