Los participantes que mejor desempeño tuvieron en la semana se enfrentaron a un desafío marcado por el misterio de las nueve campanas, donde un ingrediente obligatorio debía incorporarse bien al emplatado final.

El domingo 15 de noviembre fue clave para los participantes de MasterChef Celebrity, ya que que en la Noche de Beneficios debían prestar mucha atención para no equivocarse y de esta manera ganarse la ansiada subida al balcón. En esta nueva gala, cocinaron los mejores de la semana, buscando ganar una medalla y evitar quedar en la cuerda floja, ellos fueron: Elizabeth "La Negra" Vernaci, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Luck Ra, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Campi.