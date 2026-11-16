Los participantes que mejor desempeño tuvieron en la semana se enfrentaron a un desafío marcado por el misterio de las nueve campanas, donde un ingrediente obligatorio debía incorporarse bien al emplatado final.

El domingo 15 de noviembre fue clave para los participantes de MasterChef Celebrity, ya que que en la Noche de Beneficios debían prestar mucha atención para no equivocarse y de esta manera ganarse la ansiada subida al balcón. En esta nueva gala, cocinaron los mejores de la semana, buscando ganar una medalla y evitar quedar en la cuerda floja, ellos fueron: Elizabeth "La Negra" Vernaci, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Luck Ra, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Campi.

Pero el momento fuerte de la noche llegó de la mano del jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y la chef Julia de Betular Pâtisserie -en reemplazo de Damián Betular-; porque fueron ellos quienes revelaron de qué iba a tratar la difícil prueba de la noche. “Nueve ingredientes seleccionados que deberán incorporar sí o sí en su plato” precisaron, enseñando nueve campañas con aquellos ingredientes sorpresa.

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Las expectativas se dispararon cuando los participantes descubrieron las nueve campanas misteriosas acomodadas en el estudio. Debajo de ellas se escondían los elementos que condicionarían todas la recetas, había arvejas, papa blanca, manzana verde, arroz blanco, albahaca, camarones, jamón crudo, avellanas y alcaucil.

Con esa variedad de sabores y texturas sobre la mesa, se reveló el menú principal que debían afrontar "Hoy van a cocinar pollo deshuesado relleno con guarnición, con lo que hay en sus canastas más un ingrediente que deberán incorporar de los seleccionados".

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