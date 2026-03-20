MasterChef Celebrity: Ian Lucas se consagró campeón y sorprendió con su decisión sobre el premio

Su camino dentro del programa estuvo marcado por una fuerte disciplina y una mentalidad competitiva poco habitual entre los participantes. Desde el inicio, aseguró, tenía claro su objetivo: “Yo llegué acá y dije: ‘Voy a llegar a la final’. Me lo tomé muy en serio desde el primer día”. Para lograrlo, adoptó una rutina de estudio constante: tomaba apuntes, analizaba devoluciones del jurado y practicaba técnicas fuera de cámara. “Saqué un libro de recetas y estudiaba todas las noches. Vine a competir en serio”, contó.

Ese enfoque le permitió consolidarse semana a semana como uno de los concursantes más regulares, evitando errores graves y mostrando una evolución sostenida. En contrapartida, Sofía Gonet apostó a una cocina más creativa y arriesgada, con platos que sorprendieron al jurado y la posicionaron como una rival de peso hasta el último momento.

Uno de los aspectos más destacados de la final fue la carga emocional detrás de los platos de Lucas. En particular, un postre inspirado en su infancia, basado en el arroz con leche de su abuela, logró conectar tanto con el jurado como con el público. “Fue transportarme a mi casa, a mi infancia. Intenté transmitir eso con la comida”, explicó sobre esa preparación, que sintetizó su historia personal dentro del certamen.

Sin embargo, el momento que más impacto generó llegó después de la consagración, cuando el ganador reveló qué hará con el premio de 50 millones de pesos. Contra todo pronóstico, anunció que no lo destinará a sí mismo: “El premio no va a ser para mí. Como llega, se va”, afirmó.

Luego profundizó en los motivos detrás de esa decisión, vinculados a una experiencia personal que atravesó durante la competencia: “Tuve una experiencia muy fuerte con una nena de cuatro años que me veía todas las noches y falleció. Esa es la causa a donde va a ir el premio”, expresó conmovido. Según relató, el vínculo con la familia de la niña y el impacto emocional de esa historia se transformaron en una de sus principales motivaciones para seguir adelante en el programa.

En paralelo, también reflexionó sobre las dificultades personales que enfrentó dentro del reality: “Soy muy transparente, se me nota todo. A veces me perjudicaba porque si me pasaba algo, se veía en la cara”, reconoció. Esa sensibilidad, sin embargo, también fue parte de su identidad dentro del ciclo y uno de los rasgos que generó mayor conexión con el público.

El veredicto final estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes destacaron tanto la creatividad de la finalista como la consistencia del ganador. La gala, conducida por Wanda Nara, contó con la presencia de familiares y exconcursantes, lo que le dio un marco aún más emotivo, aunque como ya se sabe, la gala es pregrabada con ambos participantes siendo campeones, por lo que Ian tuvo que esperar hasta el día de ayer para saber si lograba imponerse a la Reini.

Captura de pantalla 2026-03-20 092936 Ian Lucas y Sofía Gonet protagonizaron una final de alto nivel gastronómico.

El anuncio que sacudió la final: se va Donato

La noche también estuvo marcada por un momento inesperado. En medio de la gala, Donato de Santis pidió la palabra y anunció que dejará el programa.

“Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular. Llegó el momento de dar un paso al costado”, expresó el chef italiano, visiblemente emocionado.

Donato de Santis se despidió de MasterChef Celebrity Llegó el mo

El anuncio tomó por sorpresa tanto a la conductora como a los finalistas y al resto del equipo. Durante su despedida, agradeció especialmente a sus compañeros de jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, a quienes definió como “compañeros de vida y de gastronomía”.

También tuvo palabras de reconocimiento para Wanda Nara y para el público, destacando el acompañamiento a lo largo de los años.