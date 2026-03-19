Ola de "unfollows" para Emilia Mernes: Antonela Roccuzzo la dejó de seguir

La cantante quedó en el centro de la polémica tras ser dejada de seguir por varias figuras, incluyendo a Antonela Roccuzzo. Crecen las versiones sobre un roce con las mujeres de la Selección.
Emilia Mernes quedó envuelta en un escándalo tras una ola de "unfollows" que recibió durante las últimas horas. Según lo que se especula en redes sociales, la cantante estaría enfrentando un quiebre en su amistad con Tini Stoessel.
El conflicto entre las artistas viene desde hace semanas, pero estalló recientemente cuando los fanáticos notaron que Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram. El lío escaló rápido cuando se sumaron otros nombres importantes a la lista de "no seguidos" de Mernes, entre ellos el de Antonela Roccuzzo.
Este miércoles, Yanina Latorre se encargó de juntar las piezas para descifrar por qué la esposa de Lionel Messi también le dio unfollow a la cantante. Según las versiones que circulan, esto se habría dado después de una cena que los Messi compartieron con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. A través de sus historias, Latorre adelantó que "las botineras odian a Emilia Mernes”, para después confirmar en su programa que este rechazo no es algo nuevo, sino que viene desde los festejos posteriores a que la Scaloneta ganara el Mundial de Qatar 2022.
Aparentemente, la actitud de Emilia en una de las celebraciones familiares post Mundial fue lo que inició el roce: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, explicó la panelista. “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, aseguró Yanina Latorre sobre ese momento.
Según detalló Latorre, la presencia de la artista con una “mirada provocativa” terminó de cerrar la puerta con las esposas de los jugadores: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, mencionó para cerrar la explicación del conflicto que hoy está al rojo vivo en las redes socuales.
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