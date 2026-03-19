Ola de "unfollows" para Emilia Mernes: Antonela Roccuzzo la dejó de seguir

EMILIA Un post de X que detalla los últimos unfollows a Emilia Mernes.

Este miércoles, Yanina Latorre se encargó de juntar las piezas para descifrar por qué la esposa de Lionel Messi también le dio unfollow a la cantante. Según las versiones que circulan, esto se habría dado después de una cena que los Messi compartieron con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. A través de sus historias, Latorre adelantó que "las botineras odian a Emilia Mernes”, para después confirmar en su programa que este rechazo no es algo nuevo, sino que viene desde los festejos posteriores a que la Scaloneta ganara el Mundial de Qatar 2022.