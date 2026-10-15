Luciana Geuna y la Negra Vernaci tenían fotos de sus hijos, mientras que Pablo Migliore lloró con una imagen de su padre. Luck Ra tuvo una foto de su mamá, que sigue viviendo en la provincia de Córdoba, por lo cual se siente muy alejado y lamentó -entre lágrimas- por lo que ella pudo sentir como consecuencia de los escándalos mediáticos que lo salpicaron en los últimos tiempos.

Alejandro Lerner, mostró la foto de sus hijos y declaró que ellos son verdaderamente “el éxito más grande de su vida” y Hernán de Mala Fama, reveló la casualidad que tuvo antes de entrar a Telefe y que le volvió a la mente con la foto de sus padres “Supuestamente ya no los tengo pero todos los días sueño con ellos. Hoy mismo soñé que mi mamá me cocinaba un matambre”.

Juli Poggio se encontró con una fotografía de su abuelo Carlos, uno de los puntales cuando era chica “Yo soñé con esto desde chica y él me preparaba un tupper con fideos y me llevaba a todos los castings con mi mamá. Nos esperaba en la puerta y siempre quiso que le dedique un premio. Hoy le voy a dedicar este plato porque es mi fan número uno y todo lo que sale de mí en los diarios lo recorta y me ve en la tele aunque no me escuche”.

Karina Mazzocco se quebró en llanto, no por la foto de su hijo, sino porque en ella se encontraba el nombre de Sara, su suegra fallecida hace dos años “Hablan de señales y esta fue una mujer que expresaba el amor a través de la cocina” expresó la conductora.