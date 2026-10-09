La periodista Rocío Robles y las conductoras Edith Hermida y Karina Mazzocco se lucieron con el pescado de la Noche de Beneficios.
El jueves 8 de octubre, Rocío Robles, Edith Hermida y Karina Mazzocco tuvieron los mejores platos de la Noche de Beneficios de la segunda semana de Masterchef Celebrity Argentina, y se lucieron de tal manera que el juerado Damián Betular les aseguró “si hubiera tres medallas, tendrían una cada una”.
Pero más allá de los elogios, únicamente estaban disponibles la medalla dorada y la plateada -como en todas las ocasiones del reality culinario de Telefe- en una noche dedicada a cocinar lenguado con la exigencia de un límite de 25 minutos para utilizar electricidad y gas.
Finalmente la medalla de oro se la quedó Rocío Robles con su lenguado a la romana con puré de brócoli, zanahorias grilladas y alioli de yogurt, y luego de haber llorado a mares por casi perder su puré al protagonizar un accidente en la cocina. “Imaginate este plato presentado de manera distinta, tenés que dar un paso más” le encomendó Germán Martitegui a la periodista deportiva, dando su devolución sobre su emplatado con una corrección constructiva, más allá de los elogios por el sabor.
Edith Hermida consiguió la medalla plateada con su pescado con salsa de limón, brócoli y verduras; un plato sencillo y contundente del que aseguró “que tomó inspiración en Martitegui”. Maru Botana elogió lo preparado por la conductora, Germán sugirió tanto para ella como a los demás que “se amiguen con el abatidor” para determinadas preparaciones y Betular le recomendó irse rápido antes de que se arrepientan.
Para terminar, Karina Mazzocco estuvo cerca de llevarse una de las medallas con su lenguado a la manteca de ajo con lentejas turcas y yogur con menta, plato al que llegó inspirándose en un viaje que realizó a Estambul, Turquía.
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