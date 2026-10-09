Finalmente la medalla de oro se la quedó Rocío Robles con su lenguado a la romana con puré de brócoli, zanahorias grilladas y alioli de yogurt, y luego de haber llorado a mares por casi perder su puré al protagonizar un accidente en la cocina. “Imaginate este plato presentado de manera distinta, tenés que dar un paso más” le encomendó Germán Martitegui a la periodista deportiva, dando su devolución sobre su emplatado con una corrección constructiva, más allá de los elogios por el sabor.