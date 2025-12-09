Quién es el famoso que está estudiando una carrera universitaria los 63 años

"Terminé el Primer año de Psicología. No había rastros de impostura ni de pose. Solo gratitud y entusiasmo. “Feliz de seguir estudiando, creciendo y aprendiendo. Nunca es tarde. A ponerle garra siempre”, compartió Ivo, a través de su cuenta oficial de Instagram. Y generó sorpresa entre sus seguidores, que no conocían el gran paso que decidió dar el actor.

"Vamos que se puede, a no aflojar”, manifestó, en otro de sus posteos, a modo de aliento para quienes vean su publicación y pueda servirles, quizá, como inspiración bajo el lema, el concepto de "nunca es tarde para estudiar".

El exgalán de tantas tardes de televisión compartió los frutos de este 2025 en el que empezó a cursar y que acaba de terminar con varios logros "debajo del brazo". Entre las 10 materias que cursó y que aprobó destacan Neurociencias I, Perfiles y competencias del psicólogo y del psicopedagogo, y Psicología de la interacción social y los pequeños grupos.

CORTA LA BOCHA

Ivo Cutzarida es autor de una de las frases populares que quedarán, quizá, para siempre en la memoria de todos, "Corta la bocha", de unos años a esta parte el artista decidió correrse de la profesión en la que supo destacarse durante años y años y dedicarse de lleno a una vida a pura reflexión introspectiva.

El 2020 lo encontró sumándose al equipo terapéutico de una fundación consagrada a la recuperación de adicciones. El escenario era distinto, el público era otro, pero el objetivo —ayudar, tender una mano— se mantuvo inalterable. En diciembre de 2021, una nueva conquista: “Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender y transformarse”, confió Ivo a quienes quisieron escuchar.

Y ahora, la carrera universitaria.

Invo Cutzarida, posteo

Ivo Cutzarida, posteo 2

Siete años antes, había comenzado a empaparse de las disciplinas de ayuda, visitando cárceles, internándose en centros donde la desesperanza era la norma y el consuelo, una rareza. “A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”, relató.