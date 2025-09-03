Masterchef Celebrity: se encienden las hornallas

Para anunciar los participantes el canal preparó un programa especial para el próximo jueves 4 de septiembre, luego de la transmisión del partido de la Selección Argentina, y por ese motivo lanzaron una promo del especial “Este jueves a la noche, se encienden las hornallas con Vero y Wanda, será un programa muy especial con la noticia que todo el mundo estaba esperando, vamos a conocer a los participantes de MasterChef Celebrity, una noche con muchas sorpresas y todos los ingredientes”.

“Este jueves, al término de Argentina-Venezuela, se encienden las hornallas en Telefe, llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda. Vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef, una bomba, estoy chocha” expresó Vero Lozano en su programa “Cortá por Lozano”.

Verónica aseguró que sabe solo algunos participantes, pero que el canal prefiere mantener todo en secreto hasta el momento del anuncio “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.