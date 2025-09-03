Lionel Messi fue al teatro para ver a Nicolás Vázquez

El capitán de la Selección Argentina de Fútbol sorprendió al público presente en el Teatro Lola Membrives. Al terminar la función, saludó al elenco en camarines.
En un momento personal en la que la vida no le dio buenas noticias, Nico Vázquez recibió la visita de su amigo Leo Messi en el teatro Lola Membrives para disfrutar de la exitosa obra "Rocky" como un espectador más. A través de un posteo en sus redes sociales, el actor agradeció la presencia del 10 de la Selección Nacional, que subió al escenario para culminar una noche llena de emociones.
El futbolista estuvo acompañado por Celia -su mamá-, Jorge -su papá-, Matías y Rodrigo -sus dos hermanos- y todos sus sobrinos. Una vez que el astro fue reconocido en la sala, la ovasión del público presente fue inmediata.
"Una gran noche, y bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí, es lo más importante. La pasamos muy bien, y nada, un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes, y muchas gracias" dijo Leo Messi en el escenario.
En su posteo de Instagram, Nicolás Vázquez le dedicó unas sentidas palabras a su amigo Lionel “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky” y aprovechó el momento para hacer un paralelismo del 10 con su personaje en la obra “Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.
“Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción” explicó el actor refiriéndose a su amigo.
“Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón” cerró visiblemente emocionado Nico Vázquez.
comentar