Lionel Messi fue al teatro para ver a Nicolás Vázquez

El futbolista estuvo acompañado por Celia -su mamá-, Jorge -su papá-, Matías y Rodrigo -sus dos hermanos- y todos sus sobrinos. Una vez que el astro fue reconocido en la sala, la ovasión del público presente fue inmediata.

ROCKY

"Una gran noche, y bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí, es lo más importante. La pasamos muy bien, y nada, un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes, y muchas gracias" dijo Leo Messi en el escenario.

En su posteo de Instagram, Nicolás Vázquez le dedicó unas sentidas palabras a su amigo Lionel “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky” y aprovechó el momento para hacer un paralelismo del 10 con su personaje en la obra “Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.

Captura de pantalla 2025-09-03 a las 11.37.22a.m.

“Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción” explicó el actor refiriéndose a su amigo.

DSC_7526 (1)

“Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón” cerró visiblemente emocionado Nico Vázquez.