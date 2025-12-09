Marixa Balli reveló la triste razón por la que no fue mamá: "Me quitó la ilusión"

"Siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio. Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida", comenzó Marixa, en una entrevista con Revista Pronto. "Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces, prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise, pero después de mi accidente lamentablemente no pude. El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones".

"Nunca dije que no podía ser mamá. Y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas. De a poquito me voy soltando con algunas cosas. Estoy más sensible y me doy cuenta de eso por las cosas que me pasan también en Masterchef. ¿Viste que estoy con más sensibilidad? ", se sinceró, Balli.

"Me emociono y tiene que ver con un montón de cambios míos internos, que hacen que deje de mostrar esa coraza que en el fondo tengo. Ahora muestro un poco más lo que me pasa por dentro. Estoy más sensible, sí. Cuando uno ya tiene una vida transitada con diferentes situaciones, es como dicen los profesores de teatro: ¿cómo te enseño a llorar si nunca pasaste por un dolor?", expresó la ex vedette.

LA CONFESIÓN DE MARIXA

"En este caso, mi cuerpo pasó por mucho dolor. Entonces siempre traté de formarme una coraza y después de cada golpe, decir: “Bueno, ahora soy así y no me importa nada”. Pero no, no...", reconoció Marixa, durante el desarrollo de la nota, en donde expuso sus emociones más profundas.

"En el fondo por dentro pasan muchas cosas y hay días que estoy bien, hay días que estoy más depre, y así. Soy un ser humano", reconoció Balli, sobre los "altibajos" emocionales por los que transita en esta etapa de su vida. Recordemos que 17 de marzo de 2000 protagonizó un accidente automovilístico en la autovía 2 a la altura del paraje Samborombón, Buenos Aires, en el que perdió la vida su novio Mariano Fischer y del que Balli resultó con lesiones graves.