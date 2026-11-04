En la quinta Gala de Eliminación de reality culinario de Telefe, los participantes pusieron en juego su continuidad cocinando el tradicional plato de pastas.
En la noche del martes 3 de noviembre, "MasterChef Celebrity" vivió su quinta Gala de Eliminación con la presencia especial de Guillermo Cóppola y en la que diez participantes con delantal negro debieron preparar “el mejor plato de ñoquis con salsa de su vida”. Este desafío, anunciado por el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, permitió variantes de papa, ricota, batata, sémola u otros ingredientes, siempre acompañados de una salsa.
Los concursantes que cocinaron fueron Mike Amigorena, Sebastián Presta, Hernán “Mala Fama” Coronel, Diego Ramos, Pablo Migliore, Josefina “China” Ansa, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Martín “Campi” Campilongo. que luego de abrir las cajas misteriosas con los ingredientes y tuvieron con 60 minutos para elaborar sus versiones del clásico plato italiano.
El jurado elogió el nivel general de varios platos y Seba Presta, Campi y Julieta Nair Calvo recibieron las mejores devoluciones, en un segundo grupo Lizy, China Ansa, Amigorena y Migliore se salvalvaron, con observaciones y en la cuerda floja quedaron Hernán Coronel de Mala Fama, Grego Rossello y Diego Ramos.
La cocinera Maru Botana fue la encargada de comunicar la decisión de los tres jurados, por lo que Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de "MasterChef Celebrity". El actor fue el único en preparar ñoquis de sémola y aunque Botana destacó el sabor de la pasta, criticó que la salsa “quedó un poco cortada”, mientras que Damián Betular señaló que le faltaba “lo característico de los ñoquis de sémola, que es esa capa tostada” y que la salsa no ayudaba. Por su parte, Germán Martitegui cuestionó el uso del soplete para gratinar, aclarando que ese elemento se usa habitualmente para crème brûlée.
Ramos se despidió de todos con profunda emoción “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores. Así que lo disfruté de esta manera y aprendí un montón. MasterChef, muchísimas gracias, la pasé bomba”.
Con su salida, el actor se sumó a la lista de eliminados de esta edición del reality culinario: Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner, quedando 19 participantes en competencia.
La gala lideró el rating de la noche del martes, alcanzando picos de 13,1 puntos y superando ampliamente a la competencia ya que el segundo programa rondó los 4,6 puntos.
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