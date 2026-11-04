Ramos se despidió de todos con profunda emoción “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores. Así que lo disfruté de esta manera y aprendí un montón. MasterChef, muchísimas gracias, la pasé bomba”.

Con su salida, el actor se sumó a la lista de eliminados de esta edición del reality culinario: Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner, quedando 19 participantes en competencia.

La gala lideró el rating de la noche del martes, alcanzando picos de 13,1 puntos y superando ampliamente a la competencia ya que el segundo programa rondó los 4,6 puntos.