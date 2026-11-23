El actor chileno y su expareja -acompañados por sus actuales parejas- asistieron a la boda de la diseñadora Natalia Antonín y Ever Míguez en Carmelo, Uruguay.
Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a compartir un mismo evento social, esta vez se trató de un casamiento de la diseñadora Natalia Antonín y Ever Míguez, que se realizó en Carmelo, Uruguay. Ambos asistieron acompañados por sus actuales parejas: la actriz llegó con el futbolista Mauro Icardi y el actor chileno con Anita Espasandín. La celebración fue la
La coincidencia salió a la luz a través de las publicaciones que los invitados compartieron en Instagram y fue confirmada por Juariu (Vicky Braier), quien respondió a una consulta de una seguidora “Siii, están en el mismo casamiento”.
La China publicó una foto del cartel luminoso de los novios con el mensaje “Celebrando a nuestros amigos”, mientras que Vicuña compartió una imagen del brindis en la que etiquetó a Natalia Antonín. Por su parte, Anita Espasandín también dejó registro de su paso por la fiesta con fotos grupales.
La presencia de ambos tiene un vínculo especial: Natalia Antonín es la madrina de Magnolia, la hija que Suárez y Vicuña tienen en común, por lo que mantienen una relación de amistad con la diseñadora. Además, la diseñadora ha vestido en distintas oportunidades a Anita Espasandín.
La reunión llamó especialmente la atención por el contexto de tensión que rodea a la expareja. En los últimos meses se conocieron episodios públicos, entre ellos un fuerte cruce de Mauro Icardi con Benjamín Vicuña luego de declaraciones del actor en "PH, Podemos Hablar". En medio del escándalo que involucra a Wanda Nara e Icardi, la China eligió asistir al evento junto al futbolista y hasta el momento no trascendieron imágenes de un encuentro directo entre los ex, ni situaciones incómodas durante la fiesta.
El fin de semana en Uruguay también incluyó momentos que la pareja de Suárez e Icardi compartió en redes, con imágenes de campo, caballos y un entorno rural, en el marco de un viaje que el futbolista había autorizado judicialmente.
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