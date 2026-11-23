Natalia Antonín es la madrina de Magnolia Vicuña

La reunión llamó especialmente la atención por el contexto de tensión que rodea a la expareja. En los últimos meses se conocieron episodios públicos, entre ellos un fuerte cruce de Mauro Icardi con Benjamín Vicuña luego de declaraciones del actor en "PH, Podemos Hablar". En medio del escándalo que involucra a Wanda Nara e Icardi, la China eligió asistir al evento junto al futbolista y hasta el momento no trascendieron imágenes de un encuentro directo entre los ex, ni situaciones incómodas durante la fiesta.

El fin de semana en Uruguay también incluyó momentos que la pareja de Suárez e Icardi compartió en redes, con imágenes de campo, caballos y un entorno rural, en el marco de un viaje que el futbolista había autorizado judicialmente.