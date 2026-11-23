En medio de la internación, Mariana Fabbiani utilizó sus redes para agradecer las muestras de afecto y pedir que “piensen en él con amor y linda energía”, además de compartir una imagen de la Virgen Desatanudos. Desde el programa "DDM - Diario de Mariana" en América TV -que ella conduce- Martín Candalaft había confirmado al aire que la operación había salido bien y había transmitido alivio por el resultado.