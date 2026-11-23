El productor y pareja de Mariana Fabbiani dejó el Instituto Fleni cuatro días después de la intervención por una imagen nodular en el cerebro.
Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y pareja de la conductora Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este domingo 22 de noviembre y según el parte firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, el paciente “recibió el alta médica en el Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre” y “se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.
La internación había comenzado el martes 17 de noviembre, cuando Mariano Chihade ingresó para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular y el miércoles 18 fue intervenido quirúrgicamente. El mismo centro médico informó entonces que “la cirugía se desarrolló sin complicaciones” y que el productor se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.
Durante los primeros días de posoperatorio, la evolución fue alentadora. Gimena Lepere -jefa de prensa de Mandarina-, detalló que Chihade “pasó bien la primera noche”, que “evoluciona favorablemente” y que, al despertar, pudo ver y hablar con Mariana Fabbiani, quien lo acompañó de manera constante. Posteriormente fue trasladado a una habitación común con cuidados intensivos, siempre bajo seguimiento médico y con el apoyo familiar.
En medio de la internación, Mariana Fabbiani utilizó sus redes para agradecer las muestras de afecto y pedir que “piensen en él con amor y linda energía”, además de compartir una imagen de la Virgen Desatanudos. Desde el programa "DDM - Diario de Mariana" en América TV -que ella conduce- Martín Candalaft había confirmado al aire que la operación había salido bien y había transmitido alivio por el resultado.
Con el alta médica, Mariano Chihade deja el centro de salud para continuar el proceso de recuperación en su domicilio, en un contexto de evolución favorable tras la intervención realizada hace cuatro días.
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